Суд ЄС анулював санкції проти Януковича та його сина за 2019 рік. Що це значить

9 червня 2021

Автор фото, Reuters

Суд Європейського Союзу анулював санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра від 2019 року.

Фактично рішення суду стосується санкцій, які вже втратили чинність. А нові санкції, які пролонгували в 2021 році, продовжують діяти.

Проте, якщо Київ не надасть ЄС нових доказів та матеріалів щодо експрезидента, санкції у майбутньому можуть не продовжити, кажуть поінформовані співрозмовники ВВС News Україна.

Серед агрументів суду - Рада ЄС не продемонструвала, що українські судові органи дотрималися права обвинувачених на ефективний захист.

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано наголосив, що чинні санкції проти Януковичів, і далі діють.

"Вони залишаються під дією обмежувальних заходів на підставі нормативно-правового акту, схваленого в березні цього 2021 року", - сказав Стано.

Санкції

Санкції проти Януковича та його соратників ЄС запровадив у березні 2014 року після Євромайдану і щороку продовжує.

Їхні кошти заморозили на тій підставі, що вони піддавалися кримінальному переслідуванню в Україні для розслідування розтрати державних коштів та їх незаконного переказу за межі країни.

Заморозили активи самого Януковича, частини його сім'ї та представників близького оточення.

Як і іншим учасникам списку, усуненому президенту закрили доступ до території Євросоюзу, а кошти в європейських банках заблокували.

Втім, відтоді цей санкційний список постійно скорочується.

Зараз разом з Януковичем у штрафному списку залишилися 8 людей: його син Олександр, ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, його заступник Віктор Ратушняк, експрокурор Віктор Пшонка, його син Артем, Сергій Курченко і ексміністр зборів і доходів Олександр Клименко.

Співрозмовники ВВС в Раді ЄС не виключають, що наступного березня санкційний список може зникнути взагалі.

Чому скасовують санкції

Причина - недостатні докази від українського слідства.

У березні Рада ЄС виключила з санкційного списку колишнього голову НБУ та виконувача обов'язків прем'єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника.

"Ви знаєте, що з року в рік хтось випадає з цього списку. Причина цього в тому, що немає відчутного прогресу в розслідуваннях їхніх справ в Україні", - так пояснював тоді цей процес міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми порушили це питання перед нашими правоохоронними органами, оскільки МЗС не веде розслідувань, що треба прискорювати цю роботу, щоб надавати ЄС необхідну доказову базу для продовження санкцій", - запевняв він.

Спочатку у санкційному списку ЄС, який переглядається кожний рік, було 18 людей, але потім деяких з них вилучили звідти.

Ідеться зокрема про експрем'єра Миколу Азарова, колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, ексвіцепрем'єра Андрія Клюєва, колишнього заступника глави адміністрації президента України Андрія Портнова.