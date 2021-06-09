Безос, Маск та інші мільярдери США "майже не платять податок на прибуток"

9 червня 2021

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Розслідувачі твердять, що бачили податкові декларації Джеффа Безоса, Ворена Баффета та Ілона Маска

Американський новинний сайт опублікував деталі, які, як виглядає, показують, наскільки мало податків на прибуток сплачують американські мільярдери.

Видання ProPublica заявляє, що його журналісти бачили податкові декларації деяких найбагатших людей у світі, зокрема Джеффа Безоса, Ілона Маска та Ворена Баффета.

Сайт стверджує, що Безос, який є засновником Amazon, взагалі не сплачував податки в 2007 і 2011 роках. А засновник Tesla Ілон Маск нічого не заплатив у 2018 році.

Представниця Білого дому назвала витік податкових декларації незаконним, ФБР та податкові органи розслідують його.

ProPublica заявила, що проаналізувала "величезну кількість даних податкової служби" щодо податків мільярдерів, і надасть додаткові подробиці найближчими тижнями.

ВВС не змогла підтвердити ці заяви, але імовірний витік відбувається в момент загострення дискусій про суми податку, які мають платити мільярдери США.

Що стверджує видання

ProPublica твердить, що 25 найбагатших американців платять менше податків, ніж більшість звичайних американських робітників.

Джессі Айзінгер, старший репортер і редактор ProPublica, розповів Today Programme таке: "Ми були вражені тим, що ви можете звести [податок] до нуля, якщо ви - мультимільярдер... Супербагаті люди можуть обійти систему цілком законним шляхом".

"Вони мають величезну здатність знаходити відрахування... та використовувати лазівки в системі", - сказав він.

ProPublica, використавши дані журналу "Форбс", заявила, що з 2014 по 2018 рік сукупне багатство 25 найбагатших американців зросло на 401 млрд доларів. Але за ці роки вони сплатили лише 13,6 млрд доларів податку на прибуток.

Плани Байдена

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Джо Байден пообіцяв збільшити податки для найбагатших американців

Це питання не є новим для Америки. Президент Джо Байден обіцяв збільшити податок для найбагатших американців.

Він планує підвищити максимальну ставку податку, подвоїти податок на прибуток, який отримують багатії від інвестицій, та змінити податок на спадщину.

Однак аналітики ProPublica дійшли такого висновку: "Хоча деякі заможні американці, такі як менеджери хедж-фондів, платитимуть більше податків згідно з цими пропозиціями адміністрації Байдена, для переважної більшості з цього топ-25 нічого не зміниться".

"Нелегальний витік"

ProPublica є розслідувальним сайтом і опублікував уже низку статей про те, як скорочення бюджету Служби внутрішніх доходів США завадило йому контролювати сплату податків багатими і великими корпораціями. Останні документи, каже сайт, він отримав у відповідь на ці статті.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що "будь-яке несанкціоноване розголошення конфіденційної урядової інформації" є незаконним.

А речниця Міністерства фінансів Лілі Адамс заявила Reuters, що це питання передали ФБР, федеральним прокурорам та двом внутрішнім службам Міністерства фінансів, "які мають незалежні повноваження для розслідування".