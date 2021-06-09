Перше за 20 років фото Ганімеда - найбільшого супутника у Сонячній системі

52 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

Зонд "Юнона" американського космічного агентства надіслав на Землю знімки Ганімеда - одного з чотирьох галілеєвих супутників Юпітера і найбільшого природного супутника у всій Сонячній системі.

Ганімед вдалося зняти з відстані 1000 км. Настільки близько до супутника космічний апарат не підлітав понад 20 років.

Зараз основна функція "Юнони" - досліджувати Юпітер. Повз Ганімед вона пролетіла за збігом обставин, але NASA планує й окрему місію до супутника.

Шлях "Юнони" до Юпітера зайняв п'ять років - супутник злетів із Землі в 2011 році.

Апарат Juice (JUpiter ICy moon Explorer, або "Дослідник крижаних супутників Юпітера") зробить кілька прольотів повз два інших галілеєвих супутників, Каллісто і Європу, після чого вийде на орбіту Ганімеда. Це станеться до 2032 року.

Автор фото, ESA Підпис до фото, Апарат Juice має стартувати з Землі у 2022 році

На фото, надісланих "Юноною", у всіх подробицях видно поцятковану кратерами й тріщинами поверхню супутника. Їх проаналізують і порівняють із зображеннями, зробленими апаратами "Галілео" (1995-2003) і "Вояджер" (1979), щоб зрозуміти, чи змінився відтоді Ганімед.

"До цього гігантського супутника вже ціле покоління так близько не підлітав жоден космічний апарат, - розповідає головний дослідник програми "Юнони" Скотт Болтон з Південно-західного дослідницького інституту в Сан-Антоніо, США. - Щоб зробити наукові висновки, нам знадобиться час, але до того моменту можна просто милуватися цим небесним дивом".

Під крижаною кіркою Ганімеда, Європи і Каллісто, ймовірно, містяться підземні океани. У NASA обіцяють незабаром випустити також кольорові фотографії Ганімеда, зроблені "Юноною".