Помер голова "найбільшої родини у світі". Він мав 38 дружин

2 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вважають, що це - найбільша родина у світі

76-річний чоловік, якого вважають головою найбільшої у світі родини, помер в штаті Мізорам в Індії.

Зіона Чана, голова релігійної секти, яка практикувала багатоженство, помер у неділю. У нього було 38 дружин, 89 дітей та 36 онуків.

Новину підтвердив головний міністр Мізорама Зорамтханга, який висловив свої співчуття у Twitter "з важким серцем".

За повідомленнями, Чана страждав на діабет та гіпертонічну хворобу.

Лікарі повідомили інформаційному агентству PTI, що стан Чани погіршився вдома, у селі Бактаунг Тлангнуам. У неділю ввечері його доставили до лікарні, де констатували його смерть.

Важко сказати, чи Чана справді був головою найбільшої у світі родини, оскільки є інші, хто претендує на це звання.

Також важко оцінити точний розмір сім'ї Чани. В одному звіті стверджується, що він мав 39 дружин, 94 дітей, 33 онуків і одного правнука, що складає 181 людину.

Хоча різні місцеві ЗМІ кажуть, що він побив "світовий рекорд" із такою великою родиною, незрозуміло, про який саме рекорд ідеться.

У будь-якому разі, Чана та його родина є своєрідною місцевою сенсацією, яка приваблює туристів до села на північному сході Індії.

І захопливе життя Чани за ці роки неодноразово потрапляло до заголовків.

Величезна сім'я живе разом у чотириповерховому будинку під назвою "Chuuar Than Run" або Будинку нового покоління на 100 кімнат. Як повідомляють місцеві ЗМІ, його дружини живуть у гуртожитку біля приватної спальні Чани.

Маєток є головною туристичною принадою штату, куди їдуть люди з усього світу.

За даними Reuters, Чана народився в 1945 році. Зі своєю найстаршою дружиною, яка на три роки старша за нього, він познайомився у 17 років.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Будинок родини

Сім'я належить до християнської секти - Чана Пол - яка налічує близько 2000 послідовників. Усі вони живуть біля будинку Чани в селищі Бактаунг Тлангнуам, приблизно за 55 км від столиці штату.

Секту, яка дозволяє багатоженство для чоловіків, заснував дід Чани в 1942 році.