Помер голова "найбільшої родини у світі". Він мав 38 дружин
76-річний чоловік, якого вважають головою найбільшої у світі родини, помер в штаті Мізорам в Індії.
Зіона Чана, голова релігійної секти, яка практикувала багатоженство, помер у неділю. У нього було 38 дружин, 89 дітей та 36 онуків.
Новину підтвердив головний міністр Мізорама Зорамтханга, який висловив свої співчуття у Twitter "з важким серцем".
За повідомленнями, Чана страждав на діабет та гіпертонічну хворобу.
Лікарі повідомили інформаційному агентству PTI, що стан Чани погіршився вдома, у селі Бактаунг Тлангнуам. У неділю ввечері його доставили до лікарні, де констатували його смерть.
Важко сказати, чи Чана справді був головою найбільшої у світі родини, оскільки є інші, хто претендує на це звання.
Також важко оцінити точний розмір сім'ї Чани. В одному звіті стверджується, що він мав 39 дружин, 94 дітей, 33 онуків і одного правнука, що складає 181 людину.
Хоча різні місцеві ЗМІ кажуть, що він побив "світовий рекорд" із такою великою родиною, незрозуміло, про який саме рекорд ідеться.
У будь-якому разі, Чана та його родина є своєрідною місцевою сенсацією, яка приваблює туристів до села на північному сході Індії.
І захопливе життя Чани за ці роки неодноразово потрапляло до заголовків.
Величезна сім'я живе разом у чотириповерховому будинку під назвою "Chuuar Than Run" або Будинку нового покоління на 100 кімнат. Як повідомляють місцеві ЗМІ, його дружини живуть у гуртожитку біля приватної спальні Чани.
Маєток є головною туристичною принадою штату, куди їдуть люди з усього світу.
За даними Reuters, Чана народився в 1945 році. Зі своєю найстаршою дружиною, яка на три роки старша за нього, він познайомився у 17 років.
Сім'я належить до християнської секти - Чана Пол - яка налічує близько 2000 послідовників. Усі вони живуть біля будинку Чани в селищі Бактаунг Тлангнуам, приблизно за 55 км від столиці штату.
Секту, яка дозволяє багатоженство для чоловіків, заснував дід Чани в 1942 році.