Суд щодо MH17. Озвучили нові записи Гіркіна і командирів “ДНР” про "Бук"

9 червня 2021

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У суді у справі збитого "Боїнга" МН17 оприлюднили кілька нових записів перехоплень командирів так званої "ДНР", на яких вони детально обговорюють перевезення зенітно-ракетної установки "Бук" по підконтрольній проросійським силам території у день, коли збили літак.

Зокрема суд включив записи переговорів "голови розвідки ДНР" Сергія Дубинського з заступником командира батальйону "Восток" "ДНР" Олександром Семеновим, а також розмови Дубинського з "міністром оборони ДНР" Ігорем Гіркіним та численні дзвінки Дубинського своїм підлеглим у розвідбаті.

Оприлюднені розмови відбулися 16 і 17 липня 2014 року. Їх перехопила Служба безпеки України та передала потім Міжнародній слідчій групі (JIT).

Багато учасників цих розмов раніше неодноразово підтверджували, що переговори справжні (деякі, щоправда, відзначали, що місцями їхні репліки змонтували).

У цих розмовах військові "ДНР" неодноразово обговорюють переміщення "Бука" по території, яку вони контролювали, а також бойову позицію, яку зенітно-ракетний комплекс мав зайняти у районі села Первомайське.

Автор фото, twitter.com/Mortis_Banned Підпис до фото, Розслідувач Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов у своєму Twitter роз'яснює деякі моменти з овученого в суді

Зокрема за сім годин до катастрофи Дубинський і Пулатов ймовірно обговорювали відправку "Бука" в сторону села Первомайське Донецької області.

Саме звідти, за версією слідчих JIT, випустили ракету, яка збила "Боїнг" МН17.

Дубинський: "Значить, у мене таке прохання й інформація. У Григорівці це все стадо поросят поповзло на Схід. Подивіться, де там на Схід.

Пулатов: А там немає куди.

Дубинський: Є там куди, є, дивіться. Там є під гіркою, вони прямо біля східного сусіда присіли. Вся їхня х... [команда] сидить там. Нехай східний сусід подивиться і в'ї ... [ударить]. Тому що в Григорівці залишилося тільки 5-6 БМП.

Пулатов: Зрозумів.

Дубинський: Слухай мене. Зараз тобі "Крот" притягне "Бук-М" [у 2014 році такий позивний носив ще один підозрюваний у справі Леонід Харченко - голова розвідувального підрозділу ГРУ самопроголошеної ДНР].

Дубинський: Треба поставити десь у районі Первомайська його. "Бук-М ... І прийдуть три танки "Востоку" з охороною".

На іншому оприлюдненому запису людина з голосом Дубинського в розмові з людиною з голосом Пулатова позначає роль, яку міг відігравати Леонід Харченко (він же "Крот") у транспортуванні "Бука".

Підпис до фото, Гіркін, Дубинський, Пулатов, Харченко - цих людей вважають головними фігурнатами справи про збитий малайзійський "Боїнг"

Дубинський: Ти чекаєш Льоню. Льоня щас веде цю ось Б-М, ти зрозумів, так?

Пулатов: Так.

Дубинський: Бук-бук.

Пулатов: Я зрозумів, так. Я з дерев'яними розбираюся.

Дубинський: Я зрозумів. Значить, ти, Льоня і всі наші знаходиш Первомайку. В районі Першотравневого у резерві ваша задача охорона цього "Бука" і організація цього... (далі нерозбірливо).

Потім увімкнули запис розмови людей з голосами Дубинського і Харченка.

Дубинський: Береш туди тільки з тих, що повернулися, скільки тобі треба на супровід. Раз. Зрозумів так?

Харченко: Ага.

Дубинський: Інших залишаєш тут. Раз. Туди приходиш, там є поруч Первомайське, подивися по карті

Харченко: Я зрозумів.

Дубинський: Десь у тому районі розташовуєшся. Витягаєш туди своїх же, хто у тебе залишився. І твоє завдання - резерв плюс охорона ось цієї штучки, яку ти зараз повезеш.

Харченко: Я зрозумів.

Дубинський: "Гюрза" [У 2014 році цим позивним, за даними слідства, користувався Пулатов] туди ж підтягнеться. Давай, якщо що я на зв'язку.

В іншій оприлюдненій розмові Дубинський міг обговорювати із заступником командира батальйону "Восток" Олександром Семеновим переміщення "Бука" на Макіївське шосе у районі Донецька, щоб поставити ЗРК в колону з танками батальйону "Восток".

Ця колона потім мала піти в район Савур-Могили, де тоді йшли запеклі бої з українськими військовими.

По дорозі з "Буком"

У суді згадали свідчення декількох свідків, які зустрічали колону з "Буком" і танками в районі Макіївки, Зугреса, Сніжного та інших населених пунктів, що знаходилися під контролем самопроголошеної "ДНР".

Вивчивши білінг мобільного Харченка, слідство відзначило, що його апарат з'єднувався з вишками в Зугресі, Шахтарську в Сніжному, що відповідає ймовірному маршруту руху військової колони з ЗРК.

Слідство також змогло знайти супутниковий знімок від 17 липня, на якому видно машину, схожу на "Бук" у складі в колони в місті Макіївка.

За даними слідства, "Бук" завершив рух у колоні в районі супермаркету "Фуршет" в Сніжному. У суді оприлюднили два записи розмов людей, з голосами Пулатова і Харченка, які намагалися знайти один одного в Сніжному.

Так у дзвінку о 12:42 (приблизно за чотири години до загибелі МН17) людина з голосом Харченка повідомляє Пулатову: "Я в Сніжному, біля "Фуршету", з іграшкою".

Пулатов відповідає, що їде туди ж.

Сам він через своїх адвокатів повідомив, що не пам'ятає, чи брав участь у такій розмові. Але упевнений, що під "іграшкою" в бесіді мався на увазі не "Бук", а якийсь переносний предмет.