Меган і Гаррі не обговорювали з королевою ім'я доньки, чутливе для Єлизавети II

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Раніше Гаррі завжди з теплом говорив про свою бабусю, яку називав головнокомандувачем у його житті

Герцог і герцогиня Сассекські не радилися з королевою Єлизаветою II щодо імені для їх новонародженої доньки, повідомило ВВС джерело в Букінгемському палаці. Раніше в оточенні Гаррі і Меган розповіли, що пара вибрала ім'я з відома королеви.

Дівчинку, яка народилася минулого тижня, назвали Лілібет - так в дитинстві Єлизавету називали в колі сім'ї. Друге ім'я дитини - Діана.

Зазначають, що таким чином Гаррі продемонстрував повагу своїй мамі та бабусі. Та що у пари збереглися довірливі стосунки з королевою.

Для Єлизавети II, чиє життя цілком пройшло на публіці, з ім'ям Лілібет пов'язані дуже особисті моменти. У дитинстві її так почав називати дідусь, король Георг V, імітуючи спроби самої Єлизавети вимовити своє ім'я. Ім'я закріпилося в сім'ї, і за деякою інформацією, королева-мати називала її так аж до своєї смерті.

Чоловік королеви принц Філіп теж став називати її Лілібет після того, як увійшов в сім'ю.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принцеса Єлизавета зі своїми бабусею та дідусем у 1932 році. Її дід, король Георг V, першим почав називати дівчинку Лілібет

Багато оглядачів припускають, що герцог і герцогиня Сассекські, вирішивши назвати так свою доньку, обов'язково мали обговорити це з королевою. У різних інтерв'ю це підтверджували люди з оточення пари. Про це також написала британська Times.

Однак джерела кореспондента ВВС у королівських справах Джонні Даймонда в Букінгемському палаці розповіли йому, що ніхто з королевою нічого не обговорював.

Представник принца Гаррі і Меган Маркл вже заявив, що це неправда.

Вихід з королівської сім'ї

У січні 2020 принц Гаррі і його дружина Меган заявили, що відмовляються від виконання королівських обов'язків. Незабаром вони виїхали з Великобританії та оселилися в Каліфорнії, пояснивши це бажанням триматися якомога далі від уваги преси і здобути фінансову незалежність.

Проте з того часу вони дали низку скандальних інтерв'ю, у яких пролунали серйозні звинувачення на адресу членів королівської сім'ї і персоналу палацу.

Зокрема, в інтерв'ю відомій американській телеведучій Опрі Вінфрі вони сказали, що в родині обговорювався колір шкіри їх первістка Арчі, а психологічні проблеми Меган залишили без уваги, хоча вона просила про допомогу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Меган Маркл припустила, що їх синові Арчі не дали титулу принца через те, що він змішаної раси

При цьому Гаррі і Меган заявили, що з королевою у них були і залишаються найтепліші стосунки, а їхні претензії її не стосуються.

Однак пізніше в подкасті Armchair Expert принц Гаррі розповів, як в його родині діти з покоління в покоління не отримували достатньо любові й уваги, зокрема його батько, а потім і він сам.

Багато користувачів соцмереж сприйняли цю заяву як пряме звинувачення на адресу королеви у тому, що вона була поганою матір'ю.

Після довгої перерви принц Гаррі вперше побачився зі своєю сім'єю в квітні цього року на похороні діда принца Філіпа. Він прилітав до Британії без дружини, яка послалася на рекомендації лікарів не летіти через пізні терміни вагітності.

Лілібет Діана Віндзор-Маунтбаттен стала одинадцятою серед онуків королеви, але наймолодшою вона залишатиметься недовго. Незабаром очікується народження дитини принцеси Беатрис.