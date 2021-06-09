Меган і Гаррі не обговорювали з королевою ім'я доньки, чутливе для Єлизавети II
Герцог і герцогиня Сассекські не радилися з королевою Єлизаветою II щодо імені для їх новонародженої доньки, повідомило ВВС джерело в Букінгемському палаці. Раніше в оточенні Гаррі і Меган розповіли, що пара вибрала ім'я з відома королеви.
Дівчинку, яка народилася минулого тижня, назвали Лілібет - так в дитинстві Єлизавету називали в колі сім'ї. Друге ім'я дитини - Діана.
Зазначають, що таким чином Гаррі продемонстрував повагу своїй мамі та бабусі. Та що у пари збереглися довірливі стосунки з королевою.
Для Єлизавети II, чиє життя цілком пройшло на публіці, з ім'ям Лілібет пов'язані дуже особисті моменти. У дитинстві її так почав називати дідусь, король Георг V, імітуючи спроби самої Єлизавети вимовити своє ім'я. Ім'я закріпилося в сім'ї, і за деякою інформацією, королева-мати називала її так аж до своєї смерті.
Чоловік королеви принц Філіп теж став називати її Лілібет після того, як увійшов в сім'ю.
Багато оглядачів припускають, що герцог і герцогиня Сассекські, вирішивши назвати так свою доньку, обов'язково мали обговорити це з королевою. У різних інтерв'ю це підтверджували люди з оточення пари. Про це також написала британська Times.
Однак джерела кореспондента ВВС у королівських справах Джонні Даймонда в Букінгемському палаці розповіли йому, що ніхто з королевою нічого не обговорював.
Представник принца Гаррі і Меган Маркл вже заявив, що це неправда.
Вихід з королівської сім'ї
У січні 2020 принц Гаррі і його дружина Меган заявили, що відмовляються від виконання королівських обов'язків. Незабаром вони виїхали з Великобританії та оселилися в Каліфорнії, пояснивши це бажанням триматися якомога далі від уваги преси і здобути фінансову незалежність.
Проте з того часу вони дали низку скандальних інтерв'ю, у яких пролунали серйозні звинувачення на адресу членів королівської сім'ї і персоналу палацу.
Зокрема, в інтерв'ю відомій американській телеведучій Опрі Вінфрі вони сказали, що в родині обговорювався колір шкіри їх первістка Арчі, а психологічні проблеми Меган залишили без уваги, хоча вона просила про допомогу.
При цьому Гаррі і Меган заявили, що з королевою у них були і залишаються найтепліші стосунки, а їхні претензії її не стосуються.
Однак пізніше в подкасті Armchair Expert принц Гаррі розповів, як в його родині діти з покоління в покоління не отримували достатньо любові й уваги, зокрема його батько, а потім і він сам.
Багато користувачів соцмереж сприйняли цю заяву як пряме звинувачення на адресу королеви у тому, що вона була поганою матір'ю.
Після довгої перерви принц Гаррі вперше побачився зі своєю сім'єю в квітні цього року на похороні діда принца Філіпа. Він прилітав до Британії без дружини, яка послалася на рекомендації лікарів не летіти через пізні терміни вагітності.
Лілібет Діана Віндзор-Маунтбаттен стала одинадцятою серед онуків королеви, але наймолодшою вона залишатиметься недовго. Незабаром очікується народження дитини принцеси Беатрис.