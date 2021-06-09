Як це - народити одразу 10 дітей. Жінка побила світовий рекорд

9 червня 2021

Автор фото, AFRICAN NEWS AGENCY (ANA) Підпис до фото, Госіаме Тамара Сітхоле за місяць до пологів казала, що почувається чудово

37-річна Госіаме Тамара Сітхоле з Південної Африки народила 10 дітей, побивши світовий рекорд, встановлений лише місяць тому.

Представник Південноафриканської Республіки підтвердив ВВС народження десятьох дітей.

У Книзі рекордів Гіннеса BBC запевнили, що розглядають цей випадок.

Більшість вагітностей, пов'язаних з великою кількістю немовлят, закінчуються передчасно, каже журналіст з питань здоров'я ВВС Африка Рода Одхіамбо.

Багатоплодові пологи за участі понад трьох дітей трапляються рідко. Часто вони є результатом лікування безпліддя. Але у цьому випадку пара каже, що зачаття відбулося природним шляхом.

Світовий рекорд

37-річна Госіаме Тамара Сітхоле народила десятерню в лікарні Преторії за допомогою кесаревого розтину. Про це розповів її чоловік виданню Pretoria News.

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Чоловік заявив, що Сітхоле народила на 29-му тижні вагітності: "Це сім хлопчиків і три дівчинки. Вона була на сьомому місяці і сьомому дні вагітності. Я щасливий".

Видання також цитує саму жінку, яка дала йому інтерв'ю минулого місяця.

Жінка каже, що коли на початку року лікарі сказали їй, що вона чекає шістьох дітей, вона їм ледве повірила. Подальше УЗД показало, що Сітхоле чекає вісьмох.

"Я цьому не повірила. Я сумнівалась. Я була впевнена, що це буде двійня або трійня, не більше. Навіть коли я побачила знімки, повірити було складно. Але з часом я зрозуміла, що це дійсно правда. Я не могла спати ночами", - цитує видання Сітхоле.

Жінка згадує, що її вагітність була "важкою на початку", і вона молилася за здорові пологи, провела багато безсонних ночей, переживаючи, як вона має народити.

Крім того, журналісти процитували професора Діні Мавелу, який зауважує, що випадок Сітхоле дуже рідкісний.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Попередній рекорд належав малійці Халіме Сіссе - на фото один з її дев'ятьох новонароджених

За словами Мавели, діти проведуть наступні кілька місяців в інкубаторі.

Такі вагітності дуже рідкісні і зазвичай трапляються під час лікування безпліддя.

"Коли лікують безпліддя, вводять якомога більше яйцеклітин, щоб збільшити шанси на зачаття, тому що передбачається, що деякі з них не виживуть. Але всі вони можуть вижити. Тому я не знаю, чи вийшло це природним шляхом, можливо, це результат лікування безпліддя", - зазначає Мавела.

Однак сама Сітхоле стверджує, що зачаття відбулося природним шляхом, вона не лікувалася від безпліддя.

Уряд не міг підтвердити

Уряд Південної Африки довго не міг перевірити достовірність цього народження, про яке першими повідомили ЗМІ.

Свої сумніви висловлювали і користувачі соцмереж.

Але, як виглядає зараз, 37-річна Сітхоле побила рекорд за кількістю дітей, що народилися в одних пологах.

Чинний рекорд належить мешканці Малі Халім Сіссе, яка в травні народила дев'ять дітей в Марокко.

До цього рекордсменкою за кількістю дітей, що вижили, була американка Надя Сулеман, яка народила вісьмох в 2009 році. Її діти були зачаті в результаті екстракорпорального запліднення.