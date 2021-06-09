Нашестя павичів у Каліфорнії: $1000 штрафу й тюрма за підгодовування

9 червня 2021

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У Південній Каліфорнії небачена навала павичів. Під час пандемії ними ніхто не опікувався, тепер вони сотнями гуляють містечками неподалік Лос-Анджелеса.

Як пише The Washington Post, павичі переміщаються зграями, вони проходжаються тротуарами та сідають на дахи.

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Захисники тварин кажуть, що павичі прикрашають своїм яскравим пір'ям околиці. Але таку позитивну думку поділяють всього лише 30% місцевих, каже Майк Максі, експерт з дикої природи.

Він керує компанією з вилову та перевезення птахів з житлових районів в природні заповідники. За його інформацією, понад 70% мешканців хочуть позбутися павичів на вулицях.

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Мешканці Каліфорнії скаржаться на несамовиті крики павичів, якими вони будять людей ще до сходу сонця.

Павичі з'їдають сади та виколупують черепицю з дахів, а ще можуть дзьобати машини, коли помічають в них своє зображення і сприймають його за суперника.

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Місцева влада планує ввести заборону на годування птахів. Порушникам загрожуватиме штраф у 1000 доларів або шість місяців ув'язнення.

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