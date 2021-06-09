Перша країна у світі визнала біткоїн валютою. Навіщо це їм

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Розрахуватися біткоїнами можна буде навіть у невеличких крамничках

Сальвадор став першою країною у світі, яка оголосила біткоїни офіційним платіжним засобом. Напередодні ввечері конгрес більшістю голосів підтримав ініціативу президента Наїба Букеле.

Рішення набуде чинності через 90 днів. З 2001 року єдиною валютою в країні є американський долар.

На практиці це означає, що будь-який бізнес в країні буде зобов'язаний приймати біткоїни як оплату своїх товарів і послуг, за винятком ситуацій, коли він не матиме технологій, необхідних для виконання транзакцій.

Букеле назвав цей крок історичним для країни загалом і для 70% сальвадорців, у яких немає банківських рахунків.

"Це відкриває шлях для фінансової інклюзивності, інвестицій, туризму, інновацій та економічного розвитку нашої країни", - написав президент Сальвадору в Twitter.

Економіка Сальвадора значно залежить від грошових переказів, надісланих додому сальвадорцями, що живуть за кордоном. Таких нараховують приблизно два мільйони з населення країни у 6,5 млн. Щороку вони пересилають своїм сім'ям понад 4 млрд доларів, що становить близько 20% ВВП країни.

Автор фото, ЕРА

Економісти по-різному оцінюють рішення сальвадорського уряду.

Одні називають його унікальним досягненням, яке стане переломним для країни. Інші висловлюють занепокоєння з приводу волатильності криптовалюти.

Деякі експерти вважають, що влада країни ускладнила собі завдання з Міжнародним валютним фондом (МВФ), у якого вони вимагають 1 млрд доларів.

Голосування конгресу Сальвадора збіглося з заявою Дональда Трампа про те, що вважає біткоїни шахрайською схемою, покликаною змагатися з доларом на світовій арені.

І хоча Трамп уже не є президентом США і навіть фактично позбавлений права голосу в соціальних мережах, його думка в фінансових питаннях, вважають експерти, має вагу для певної частини бізнес-спільноти.

Біткоїн, що є віртуальним активом, не прив'язаним до реальної економіки, в останні роки зазнав значних коливань у вартості й здорожчав.

Більшість центробанків світу говорять про можливість створення власних криптовалют.

У квітні Банк Англії оголосив, що почав працювати над цифровою валютою, яка буде володіти тими ж властивостями, що й готівкові гроші та банківські вклади.