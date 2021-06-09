Байден їде "об'єднувати світові демократії" і говорити з Путіним

9 червня 2021

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Невдовзі Байден зустрінеться з Путіним, а особисті переговори з Зеленським заплановані вже на липень

Джо Байден вирушає у свою першу закордонну поїздку як президент США, під час якої він планує зустрітися з європейськими партнерами. А також Володимиром Путіним, з яким говоритиме про Україну.

З Володимиром Зеленським Джо Байден під час цієї восьмиденної подорожі не зустрічатиметься, натомість він запросив українського президента у Вашингтон в липні.

З чого все почнеться

Першою зустріччю для нового американського лідера традиційно стане візит до Британії, з якою у США "особливі відносини".

У четвер Джо Байден зустрінеться з британським прем'єром Борисом Джонсоном, після чого обидва лідери вирушать на саміт G7.

У планах його візити також зустріч з британською королевою у Віндзорському замку, а також участь у першому для нього саміту НАТО на чолі Сполучених Штатів.

Джо Байден анонсував, що під час цієї поїздки "Америка об'єднуватиме світові демократії".

У середу його літак вже прибув на британську авіабазу Королівських повітряних сил Мілденхолл, біля якої зібрався натовп спостерігачів.

Водночас преспул американських журналістів не зміг вчасно вилетіти з Вашингтона через те, що цикади забили двигун й літак довелося замінити.

На що очікувати від саміту G7

Одна з головних цілей поїздки Байдана - саміт "Великої сімки" (G7).

Це об'єднаннях сімох найбільших "розвинутих" економік: США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Великої Британії. До 2014 року це була "Велика вісімка", але Росію звідти виключили через анексію Криму та війну на Донбасі.

Цього року саміт G7 відбудеться на півдні Англії у Корнуоллі. Лідерів країн там очікують у п'ятницю.

Головною темою форуму буде відновлення від коронавірусної кризи та створення "сильнішої глобальної системи охорони здоров'я, яка зможе захистити нас від майбутніх пандемій".

Обговорюватимуть також зміни клімату і торгівлю, зокрема важкий процес торгових угод Британії з Євросоюзом після брекзиту.

У кінці саміту Велика Британія як господар опублікує документ про те, яких домовленостей вдалося досягти лідерам.

Коли буде зустріч Байдена з Путіним

Автор фото, Reuters

Перша очна зустріч президента Байдена з керівником Кремля Володимиром Путіним запланована на 16 червня.

Місцем переговорів обрали Швейцарію.

Зустріч з Путіним запланували на кінець поїздки Байдена, тож американський лідер матиме достатньо часу, щоб почути позиції європейських союзників Сполучених Штатів.

У Білому домі анонсували, що Байден говоритиме з Путіним про "весь спектр нагальних питань", які накопичилися між двома країнами.

Для України найголовнішою буде частина про російську агресію на Донбасі, особливо після масштабної "раптової перевірки" російської армії у квітні, під час якої вона перекинула близько ста тисяч військових до українських кордонів.

Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що більшість цих сил і техніки так і залишаються біля України.

Також серед тем майбутньої розмови Байдена з Путіним: контроль за поширенням озброєнь, зміна клімату, атаки хакерів з Росії та ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

Володимир Путін вже заявив, що очікує на покращення "надзвичайно низького рівня відносин" між країнами, але відзначив, що не сподівається на якісь прориви.

Що ще у планах Байдена

На зустріч з королевою Єлизаветою ІІ у Віндзорський замок Джо Байден вирушить разом з дружиною Джилл Байден.

Це буде перша зустріч королеви з іноземним лідером після смерті її чоловіка принца Філіпа.

Також президент США побуває у Брюсселі, де зустрінеться з представниками країн НАТО.

Відносини Сполучених Штатів з Північноатлантичним альянсом за попереднього президента Дональда Трампа були досить напруженими, але зараз у НАТО очікують на відновлення нормальних стосунків.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у понеділок заявив, що вітає "потужну відданість" Байдена союзникам США.