Сербку дискваліфікували за расизм: примружувала очі у грі з таїландками

20 хвилин(и) тому

Автор фото, VOLLEYBALL FEDERATION OF SERBIA

Сербську волейболістку відсторонили на дві гри через її расистський жест під час матчу проти збірної Таїланду минулого тижня.

Камера зафіксувала, як Саня Джурджевіч звужувала пальцями свої очі, імітуючи таким чином азійську зовнішність.

Це викликало гнів тисяч вболівальників у мережі.

Сербки у підсумку виграли ту зустріч 3:0.

Спортсменка разом з сербською федерацією волейболу вже встигли вибачитися і назвати інцидент "простим непорозуміння".

Федерацію також оштрафували на 22 тис. доларів за поведінку Сані Джурджевіч.

У Міжнародній федерації волейболу пояснили, що ці кошти направлять на освітні програми щодо "культурної чутливості всесвітньої волейбольної сім'ї".

А Джурджевіч тепер пропустить ігри своєї команди проти Бельгії та Канади.

"Давайте зараз оборонятися, як вони"

Свій жест вона продемонструвала 1 червня, після чого тисячі людей підписалися під петицією, яка закликала покарати сербку.

Як пише видання Vice, жінка кілька разів вибачилася у своєму Instagram, перш ніж закрити доступ до нього.

Федерація волейболу Сербії також опублікувала вибачення, сказавши, що там "засмучені останніми подіями" та "прикрим жестом".

"Ми щиро просимо вибачення у команди Таїланду, жителів Таїланду та всіх, кого це зачепило", - написала федерація у Facebook.

Там також попросили "не перебільшувати" подію.

"Саня знає про свою помилку та негайно вибачилася перед всією таїландською командою. Вона лише хотіла показати своїм товаришкам по команді: "Давайте зараз оборонятися, як вони". Вона не хотіла нікого образити. Звичайно, вийшло невдало", - дали своє пояснення у федерації.

Інцидент наклався на глобальну хвилю агресії щодо жителів Азії, яка почалася разом з пандемією коронавірусу минулого року.

У США, наприклад, правозахисна агенція Stop AAPI отримала більше 2,8 тис. повідомлень про прояви ненависті до американців азійського чи тихоокеанського походження.