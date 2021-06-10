Ляпас Макрону. В затриманого знайшли "Майн кампф" і середньовічну зброю

10 червня 2021, 05:58 GMT

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Під час обшуку в будинку спільника чоловіка, який вдарив по обличчю президента Франції Емманюеля Макрона, виявили книгу Адольфа Гітлера "Майн кампф", меч, кинджал і гвинтівку.

Після того, як Макрон у вівторок отримав ляпаса, відвідуючи південно-східні регіони Франції, правоохоронці затримали двох людей. Їм обом по 28 років.

Після затримання слідчі провели обшук в їхніх будинках у передмісті Валенса. Як повідомляється, текст Гітлера і зброю знайшли в чоловіка, який знімав інцидент на відео.

Зі зброї вдома у чоловіка виявили середньовічний меч, кинджал і зареєстровану антикварну гвинтівку.

Інцидент стався у вівторок, 8 червня. На відео, яке виклали в соцмережах, видно, як Макрон підходить до публіки під час візиту в комуну Тен-л'Ермітаж і раптово отримує ляпаса від чоловіка, і при цьому чує вигук: "Геть макронізм!".

Представник президента Макрона Габріель Атталь заперечує, що охорона рекомендувала Макрону не підходити до натовпу занадто близько.

"Звісно, президент республіки зберігатиме контакт народом Франції, як і інші представники влади", - сказав Атталь.

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Коментуючи інцидент через кілька годин, Макрон назвав це "одиничним випадком", додавши, що людям, "схильним до ультранасильства", не варто приділяти занадто багато суспільної уваги.

"Монжуа Сен-Дені!"

Чоловік, що вдарив президент, як повідомляється, проявляв інтерес до монархії і крайньо правих політиків, а також цікавився французьким середньовіччям.

В інстаграмі він називає себе членом національної федерації історичних єдиноборств, публікує свої селфі в середньовічних костюмах і довгим мечем в руці.

Один із друзів нападника, Лоїк Доріак, втім, каже, що той не цікавиться політикою, а дати Макрону ляпаса - зовсім на нього не схоже.

Сайт газети Le Parisien з посиланням на джерела в поліції називає погляди чоловіка ідеологічною мішаниною.

На відео, серед іншого, чути, що чоловік вигукує "Монжуа Сен-Дені! Геть макронізм!". Перша частина вигуку - середньовічний бойовий клич, але деякі коментатори припускають, що зловмисник міг спародіювати персонажа Жана Рено з фільму 1993 року "Прибульці".

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Незадовго до інциденту людину, яка вдарила Макрона, зняли в компанії двох чоловіків, які давали коментарі телебаченню.

"Є речі, які хотілося б сказати Макрону, але не вийде, - каже один із них. - Занепад Франції".

Ознака занепаду французького суспільства?

Х'ю Скофілд, кореспондент BBC в Парижі

Ляпас президенту - це ознака "дезінтеграції" французького суспільства, пише сайт газети Le Figaro. Це ознака того, що "екстремістське насильство" отруює французьку політику, додає британська Times.

Чи дійсно це так?

У перспективі все виглядає не так драматично.

Це був не пістолет, не ніж, а відкрита долоня. Здоров'ю президента не завдали жодної шкоди, що сам він визнав, швидко повернувшись до публіки.

Будь-які спроби зобразити зловмисників небезпечними учасниками змови приречені на провал.

Так, один із них цікавився правими поглядами. Але він був радше з тих правих, які люблять драконів і підземелля, аніж кастети і армійське взуття.

Не турбуйтеся, середньовічний клич "Монжуа Сен-Дені!" не знайде великої підтримки в нинішній Франції.