Путін напише статтю з історії України. Порівняв проєкт Зеленського з нацистами

1 година тому

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Володимир Путін розкритикував законопроєкт президента України Володимира Зеленського про корінні народи України, назвавши його абсолютно неприйнятним і таким, що нагадує "теорію і практику нацистської Німеччини".

Законопроєкт, про який йдеться, визначає права корінних народів України, до яких включені кримські татари, караїми та кримчаки. Наразі він перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Згідно з документом, корінним народом вважається етнічна меншість, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої культури і при цьому не має власного державного утворення за межами країни.

В проєкті закону як корінний народ не згадуються навіть українці, проте Володимир Путін закцентував увагу саме на тому, що до корінних народів не віднесли росіян.

"Сам по собі розподіл на корінні, першосортні категорії людей, другосортні і таке інше - це вже точно зовсім нагадує теорію і практику нацистської Німеччини", - заявив Путін в інтерв'ю каналу "Росія 24".

"А як бути людям зі змішаною кров'ю? Сам Зеленський єврей за національністю, я не знаю, у нього, можливо, там, кров намішана. Що робити ось із цими людьми? Їм що зараз, як в нацистській Німеччині будуть міряти черепи, інші частини тіла циркулем і визначати, як там, справжніх арійців і несправжніх?"

При цьому кілька років тому сам Путін був в одному з регіонів Росії та говорив про важливість відродження мов та культури місцевих корінних народів.

Володимир Путін наполягає, що читав проєкт Зеленського, і пророкує виїзд мільйонів росіян з України.

"Це призведе до того, що сотні тисяч чи навіть мільйони людей або будуть змушені виїхати, або ж вважатись людьми другого сорту, чи будуть себе переписувати", - заявив Путін.

Щоправда остання цитата зранку 10 червня зникла з офіційного відео на каналі "Россия 24".

Говорячи про те, що в законопроєкті про корінні народи не згадуються росіяни, Володимир Путін також вирішив вкотре поділитися своїми роздумами про українську історію.

"Варто згадати, як виникла Україна як держава. Це породження радянського періоду. Більшовики створили Радянський союз, створили зокрема союзні республіки і Україну. Можна згадати, що ці території прийшли у склад російської держави або процес їхнього возз'єднання з Росією розпочався у 1654 році, після Переяславської ради (на відео Путін її назвав "Ярославською" - Ред.). Тоді ті люди, які проживали на тій території - ті люди вважали себе і називали себе росіянами (руськими - Ред.)".

Автор фото, Getty Images

Також російський президент розповів, що хоче висловитися на тему України "більш ґрунтовно": "Можливо, підготую окрему статтю на цю тему [...] Я подумаю над цим".

Раніше він вже готував таку статтю про період початку Другої світової війни, про що він і згадав.

В рамках того ж таки інтерв'ю Володимир Путін традиційно розкритикував можливість вступу України до НАТО і навіть розповів, скільки часу знадобиться ракетам, щоб долетіти до центральної частини Росії з української території.

"Уявімо собі, що Україна стане членом НАТО. Підльотний час від Харкова, скажімо, або, не знаю, Дніпропетровська до центральної частини Росії, до Москви, зменшиться до семи-десяти хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?".

За його словами, у потенційному приєднанні України до Північноатлантичного альянсу він вбачає пряму небезпеку для Росії.

Роздуми Путіна про Україну

Свого часу Володимир Путін заявляв, що українську ідентичність вигадав граф Потоцький і неодноразово наголошував на тому, що українці та росіяни є одним народом.

"Ось в нас ідуть суперечки з Україною. Є українська ідентичність, так, вона сформована. А хто був автором? Граф Потоцький - відомий дослідник, вчений та письменник", - сказав він під час пресконференції 2019 року.

За версією російського президента, граф Потоцький "вперше заговорив про українців як окремий етнос".

Щоправда, президент Росії не уточнив, якого саме графа Потоцького зі старовинного польського шляхетського роду він мав на увазі. Можливо, йшлося про графа Станіслава Щенсного Потоцького, який жив у другій половині XVIII століття й мав великі маєтності на Поділлі. Відомо про його захоплення українським фольклором.

Говорячи про те, що українці й росіяни є одним народом, Путін пояснював це тим, що, за його словами, до XIII століття у мові народів не було відмінностей, а до XV століття східні слов'яни самі себе називали росіянами (руськими).

BBC публікувала детальний розбір цих тез російського президента за участі українського історика Кирила Галушка та його російського колеги Андрія Зубова.

Чи дійсно, як заявив Володимир Путін, відмінностей у мовах народів, що мешкали на території сучасних України та Росії, не було, і кого називали руськими - читайте в нашому матеріалі.

Ще одна теза щодо української історії, яка нерідко лунає з боку російського президента, - популярна в Росії версія про вплив на творення української ідентичності австрійських спецслужб - так, каже Путін, вони послаблювали Росію напередодні Першої світової війни.

"В результаті того, що люди жили на кордоні з католицьким світом, з Європою, склалась така спільність людей, які почали сприймати себе певною мірою незалежними від Російської держави", - заявляв Путін.