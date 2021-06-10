УЄФА зобов'язала Україну прибрати з форми гасло "Героям слава!"

9 годин(и) тому

Автор фото, Андрій Павелко / Facebook

УЄФА зобов'язала національну збірну Україну з футболу прибрати з нової форми гасло "Героям слава!". У цій формі команда має грати на Чемпіонаті Європи з футболу, який стартує вже 11 червня.

Цю інформацію ВВС News Україна підтвердив співрозмовник у збірній. А згодом і сама УЄФА та керівник української асоціації футболу Андрій Павелко.

Першим про вимогу УЄФА повідомило російське видання "Чемпіонат" - з посиланням на джерела в організації: там заявили, що карта України на формі не порушує правил, оскільки ООН визнає приналежність Криму до України.

Слоган "Слава Україні!" також залишиться на формі, оскільки сам по собі він може розглядатися як неполітичний, а от іншу частину - "Героям слава!" - збірна України має прибрати, оскільки в поєднанні з першим вона має очевидний політичний та мілітаристський підтекст.

В УЄФА пояснили, що раніше, затверджуючи новий варіант форми, не розглядали взаємозв'язок між обома фразами.

Очільник Українській асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що наразі перебуває в Римі і проводить додаткові перемовини з УЄФА щодо можливості все ж залишити гасло "Героям слава!" на футболках.

Він написав, що листа з рішення УЄФА отримав напередодні ввечері.

Нову форму збірна України представила 6 червня. На оновленому варіанті містився обрис карти України, включно з Кримом, та написи "Слава Україні" і "Героям слава".

Це викликало бурхливу реакцію в Росії, з боку якої лунали заклики заборонити новий комплект уніформи.

Зранку 7 червня російське видання "Спорт-Експрес" оприлюднило відповідь УЄФА на свій запит щодо нової форми збірної України. З тієї відповіді слідувало, що оновений варіант екіпірування уже затверджений і не порушує жодних правил.

Автор фото, Андрій Павелко / Facebook

"Футболка національної збірної України (та всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА згідно з правилами щодо екіпірування", - йшлося у початковій відповіді УЄФА.

Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко також переконував, що нова форма уже офіційно затверджена: "Форма була погоджена задовго до презентації, тому розмови про можливу заборону з боку УЄФА на її використання абсолютно безпідставні".

Проте низка російських політиків та посадовців продовжували закликати до заборони форми, обурюючись і зображенням карти України, включно з Кримом, і згадкою гасла "Слава Україні! - Героям слава!"

Обурення в Росії

"На спортивних стадіонах не має бути місця політичним деклараціям. Нехай тоді наші футболісти виходять на поле в майках з контуром Російської імперії - з Польщею, Україною і Фінляндією у складі", - заявляв депутат Держдуми РФ Дмитро Свіщєв.

Речниця російського МЗС Марія Захарова написала у соцмережах, що "українська футбольна команда на своїй формі приєднала територію України до Криму". За її словами, новою уніформою Україна створює "ілюзію неможливого", а гасло "Слава Україні! - Героям слава!" назвала "нацистським кличем".

Автор фото, Андрій Павелко / Facebook

Гасло "Слава Україні! - Героям слава!" бере початок з визвольних змагань 1917 року та вітання Української повстанської армії. Воно стало поширеним під час протестів 2013-2014 років у Києві.

З 2018 року воно є офіційним звернення у Збройних силах України. Керівники іноземних делегацій також тепер вітаються так з почесною вартою, коли приїздять до України.

"Наша Земля"

В Україні, своєю чергою, обурювалися заявами російських посадовців.

Ексочільник збірної України Мирон Маркевич назвав вимоги про заборону нової форми "нахабними".

"Хотілося б порадити цим "експертам" краще зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором. А їх нахабні вимоги щодо контурів кордонів України на нашій ігровій формі взагалі не витримують критики. Адже це ж саме росіяни окупували нашу територію, а тепер ще сміють щось коментувати і рекомендувати", - заявив Маркевич.

Йожеф Сабо, колишній тренер української збірної та київського "Динамо", так само засудив заяви росіян.

"Таке враження, що їм більше немає чим зайнятися. Чіпляються до нас, аби причепитися. Яка може бути розмова? Прийшов сусід, вигнав з квартири і сказав, що тепер буде там жити. Так само зробили з Кримом. Як громадянин України можу сказати, що Крим, Луганськ і Донецьк - це наша земля".