"УЄФА прогнулась під Москву" чи "перемога здорового глузду". Як реагують на заборону "Героям слава!"

4 годин(и) тому

Автор фото, Андрій Павелко Підпис до фото, Президенту подобається нова форма

Сьогоднішня вимога УЄФА до національної збірної України прибрати з футболок фразу "Героям слава!" спричинила хвилю обурення з боку українських користувачів соцмереж. В Росії вердиктом також задоволені не повністю.

Про рішення УЄФА заборонити використовувати гасло "Героям слава!" на футболках стало відомо зранку 10 червня.

При цьому в організації не стали заперечувати проти використання фрази "Слава Україні!" та зображення на футболках контурів карти України, включно з Кримом, щодо якого раніше обурювалися представники російської влади й навіть поскаржились УЄФА.

В УЄФА зазначили, що гасло "Слава Україні!" залишиться на формі, оскільки саме по собі воно може розглядатися як неполітичне. А от його поєднання з "Героям слава!" перетворює слоган на такий, що має політичний та мілітаристський підтекст.

У положенні УЄФА про екіпірування команд йдеться, що на формі не можуть розміщуватися політичні, релігійні чи расистські повідомлення.

В організації додали, що раніше затвердили новий варіант форми, оскільки не розгледіли взаємозв'язку між обома гаслами.

Щодо зображення карти України претензій в УЄФА не виникло, адже ООН визнає Крим саме українською територією.

Росія анексувала півострів у 2014 році, але більшість країн світу визнають його українським.

Очільник Українській асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що наразі перебуває в Римі і проводить додаткові перемовини з УЄФА щодо можливості все ж залишити гасло "Героям слава!" на футболках.

"Умаслили Росію"

"УЄФА трохи прогнулась під Росію, - прокоментував ситуацію телеведучий та екскандидат в мери Києва Сергій Притула. - Тобто мапа з нашим Кримом - ок. Слава Україні - ок. Героям слава - не ок. Коли треба було якось умаслити Росію, але при цьому не виглядати тотальними боягузами".

Колишній очільник Інститут національної пам'яті також вбачає у рішенні УЄФА бажання не дратувати Росію.

"Ще кращий спосіб не дратувати Росію - прибрати Збройні сили України. Чи може просто - Україну?" - пише він.

Автор фото, Андрій Павелко / Facebook

Автор фото, Андрій Павелко / Facebook

Народний депутат Роман Лозинський тим часом називає вердикт УЄФА не інакше як "соромом".

"Я поділяю те, що світові організації працюють над обмеженням проявів расизму, нацизму тощо. Але тут - явно надумане, вибіркове рішення і загравання з Росією. Або й банальний підкуп. Це сором".

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк вважає абсурдним формулювання УЄФА про мілітаристський підтекст гасла "Героям слава".

"Найбільший абсурд у тому, що рішення ухвалене на догоду Росії, мілітаризм якої бачить увесь світ. І яка сім років веде криваву війну проти України. За всі військові злочини Росія мала б бути позбавлена участі у міжнародних футбольних чемпіонатах. Це єдине справедливе рішення, яке мали б ухвалити міжнародні футбольні функціонери".

Чимало українських користувачів соцмереж закликають "мінусувати" оцінки сторінок УЄФА в соцмережах.

Тепер коментарі до багатьох дописів УЄФА заповнені коментарями на кшталт "Glory to Ukraine! Glory to heroes!".

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував влаштувати інший флешмоб.

"Думаю вболівальники прийдуть в нормальних футболках. Думаю, шрифт треба буде більшим зробити. Флешмоб, думаю, якийсь зробимо", - сказав він.

"Дякуємо, УЄФА"

Тим часом деякі російські користувачі соцмереж дякують УЄФА за заборону "бандерівських кричалок".

Інші реагують менш емоційно, вважаючи, що УЄФА просто виконало власні правила щодо відсутності політичних гасел на футбольній формі.

Водночас депутат Держдуми Сергій Свищев, який раніше активно критикував форму української збірної, рішенням УЄФА задоволений не до кінця. На його думку, росіяни мають наполягати і на забороні зображення карти України з Кримом.

"Це рішення - проміжна перемога здорового глузду. Але не зовсім те, чого ми хочемо. Нам потрібно, щоб на формі збірної України не було жодних агітаційних закликів, зокрема й спірних територіальних питань на карті [...] Дуже добре, що УЄФА відреагувала, але треба йти до кінця".

Такої ж думки - очільник Російського футбольного союзу Вячеслав Колосков.

"Категорично не згоден з рішенням УЄФА! Що "Слава Україні" політичне гасло, що "Героям слава! До чого тут взагалі ООН (щодо Криму - Ред.)? Ми кажемо, що спорт поза політикою і починаємо приплітати ООН. Це футбол, в нього грають за правилами. Ніяких контурів не має бути чи гасел".

Речниця російського МЗС, яка раніше називала гасло "Слава Україні! - Героям слава!" "нацистським кличем" цього разу виступила з менш емоційною заявою.

"Спорт - не поле битви, а поле змагань. Не політична арена, а арена досягнень фізичної культури. Ставайте спортивними героями, і буде вам слава. Саме так, а не націоналістичними гаслами варто прославляти батьківщину", - заявила Захарова.

Гасло "Слава Україні! - Героям слава!" бере початок з визвольних змагань 1917 року та вітання Української повстанської армії. Воно стало поширеним під час протестів 2013-2014 років у Києві.

З 2018 року воно є офіційним звернення у Збройних силах України. Керівники іноземних делегацій також тепер вітаються так з почесною вартою, коли приїздять до України.