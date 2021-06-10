Сонячне затемнення 2021: вогняне кільце прокотиться планетою

Джонатан Амос

Кореспондент ВВС з питань науки

8 годин(и) тому

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У четвер більшість мешканців північної півкулі Землі стануть свідками сонячного затемнення.

Цього разу це буде кільцеподібне затемнення. Коли Місяць частково покриває сонячний диск, залишаючи його тонкий край.

Найкраще це явище буде видно в Арктиці.

Там живе не дуже багато людей, але значна частина земної кулі все одно зможе побачити, як Місяць "відкусить" шматок Сонця.

За даними Гідрографічної служби Британії, затемнення розпочалося в Києві о 13:26. Воно сягне максимуму о 14:15, а завершиться о 15:03. Максимальне затемнення в Києві - 5,1%

Ось регіони, які спостерігатимуть це астрономічне явище, - східна частина Сполучених Штатів, північна Аляска, велика частина Канади, Гренландії, а також частково Європа та Азія.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Карта затемнення - найкраще його видно на територіях, які позначені червоним

Науковці, як завжди, радять не намагатись дивитися на Сонце неозброєним оком. Це може завдати серйозної шкоди зору.

Робити це можна лише за допомогою спеціальних окулярів.

А ще краще - відвідати організований захід. Місцеві астрономічні клуби зазвичай показують людям, як безпечно спостерігати за затемненням.

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Розпочалося затемнення під час сходу сонця в канадському місті Онтаріо.

Широка смуга кільцеподібної фази покриє його північну частину, після чого пролетить над вершиною земної кулі, зокрема над Північним полюсом, щоб досягти Далекого Сходу Росії та відірватися від Землі.

У середині протоки Нерса, що відокремлює Канадський архіпелаг від Гренландії, тривалість затемнення буде найбільшою - майже чотири хвилини.

Однак там буде мало людей, які побачать, як Місяць закриє більш як 90% сонячного диска. Можливо, лише пара-трійка моржів на крижині.

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Не кожне затемнення може бути повним. Орбіта Місяця навколо Землі не ідеально кругла; відстань супутника від планети варіюється від 356 500 км до 406 700 км.

Через цю різницю видимий розмір Місяця на небі змінюється приблизно на 13%.

Якщо Місяць закриває Сонце на ближньому боці своєї орбіти, то він повністю блокує його (повне затемнення). Але якщо Місяць закриває Сонце на зворотному боці своєї орбіти, як сьогодні, то він не закриє повністю сонячний диск - і буде видно "вогняне кільце" або кільце сонячного світла.

Але це явище не менш прекрасне.

"Затемнення дає нам можливість з'єднатися з Сонцем", - пояснює професор Люсі Грін з Лабораторії космічних досліджень UCL Mullard.

"Зазвичай наша зірка настільки сліпуче яскрава, що ми не звертаємо на неї особливої уваги. Але під час затемнення ми можемо - якщо будемо обережні - спостерігати, як Місяць сковзає перед Сонцем, й нагадуємо собі, що наша Сонячна система - це складний годинниковий механізм", - сказала вона BBC News.