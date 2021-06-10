Завернули вже 15 росіян. Вакцинація "Спутником" не дає іноземцям права в'їзду в Україну

6 годин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Державна прикордонна служба просить тих, хто в'їжджає в Україну, бути уважними до оформлення документів та переліку вакцин, визнаних в країні.

Зокрема, там зауважують, що останніми днями в пунктах пропуску почастішали випадки, "коли з-за кордону намагаються в'їхати іноземці з документами про імунізацію вакциною "Спутник V".

"Наголошуємо, такий документ не дає права на в'їзд в Україну, оскільки дана вакцина не включена до переліку ВООЗ", - йдеться у повідомленні ДПС.

У коментарі ВВС News Україна речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що наразі відмовили у в'їзді 15 громадянам Росії, які мали такі довідки про вакцинацію й не мали інших документів для в'їзду.

"Таким громадянам не дозволяють в'їхати на територію України", - розповів пан Демченко.

Він наголосив, що право на в'їзд до країни з довідкою про вакцинацію після нещодавнього рішення уряду мають ті громадяни, які прищепились зареєстрованою ВООЗ вакциною.

Як нагадують у ДПС, нині до цього переліку належать такі вакцини:

Pfizer/BioNTech (зареєстровано в Україні під назвою КОМІРНАТІ);

AstraZeneca/Oxford (зареєстровано в Україні під назвою АСТРАЗЕНЕКА);

Covishield виробництва Serum Institute of India Oxford (зареєстровано в Україні під назвою КОВІШЕЛД);

Janssen;

Moderna;

Vero Cell виробництва Sinopharm/BIBP;

Vero Cell виробництва Sinovac (зареєстровано в Україні під назвою КОРОНАВАК).

Умови в'їзду в Україну

У прикордонній службі також нагадують, що нещодавно український уряд розширив перелік документів, із якими дозволено перетинати український кордон або уникнути самоізоляції.

Ці норми вже діють. Вони передбачають, що іноземним громадянам, крім обов'язкового поліса страхування від COVID-19, відтепер необхідно мати:

негативний результат ПЛР чи експрес-тесту, який проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону,

або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених, виданого англійською мовою або з перекладом англійською мовою.

При цьому у ДПС зауважують, що за роз'ясненнями міністерства охорони здоров'я, тест має містити таку інформацію:

повне ім'я та прізвище особи;

назву захворювання або збудника хвороби (COVID-19, SARS-CoV-2 тощо);

тип дослідження (immunochromatographic testing, immunochromatography assay, ICA, Lateral flow assay, LFT, rapid antigen test тощо);

дату та час забору матеріалу;

результат тесту (negative, not detected);

країну проведення дослідження;

назву закладу, що видав результат тесту;

унікальний ідентифікатор результатів тесту (код, QR-код тощо).

У документах, що підтверджують повну вакцинацію, має бути така інформація:

повне ім'я та прізвище, дата народження, стать, громадянство та підпис пацієнта, номер документу (там, де застосовується), що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

назва вакцини, дати введення, назва виробника та серії виробництва;

назва захворювання, проти якого отримано курс вакцинації;

підпис та печатка лікаря, який безпосередньо провів вакцинацію.

І результати тестів, і документи про вакцинацію мона пред'явити на кордоні у цифровій чи паперовій формі.

Вони дають можливість і українцям, і іноземцям уникнути обов'язкової самоізоляції після перетину кордону.