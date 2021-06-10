М'ясний гігант відкупився від хакерів - сплатив $11 млн

3 годин(и) тому

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Найбільша у світі м'ясопереробна компанія JBS сплатила еквівалент 11 мільйонів доларів викупу, аби зупинити кібернапад.

Минулого тижня комп'ютерну мережу компанії зламали хакери. Через це операції бразильської компанії у США, Канаді та Австралії тимчасово припинилися.

Викуп сплатили у біткоїнах по тому, як заводи JBS відновили роботу в онлайн.

У компанії твердять, що заплатили хакерам, щоб захистити клієнтів.

Під час кібератаки хакери зламали комп'ютерну мережу компанії і, погрожуючи знищити файли, вимагали сплатити викуп у криптовалюті.

"Це було дуже складне рішення для нашої компанії та для мене особисто", - заявив голова JBS Андре Ногейра.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, JBS була змушена припинити на один день забій худоби на усіх своїх заводах у США

У компанії також заявили, що сплатили гроші хакерам через те, що напад був дуже потужним, хоча й "переважна більшість" заводів продовжували працювати.

Крім того, JBS була змушена припинити на один день забій худоби на усіх своїх заводах у США.

Подальші зупинки в роботі загрожували поставкам харчів та ростом цін для споживачів.

Водночас у JBS заявили, що за попередніми даними розслідування, інформація щодо "жодного партнера, клієнта чи співробітника" не постраждала під час нападу на комп'ютерну систему компанії.

У Білому домі заявили, що за цим нападом стоїть кримінальна організація, що "очевидно, базується в Росії".

Минулого місяця постачання нафтопродуктів на всьому південному сході США опинилося під загрозою через кібератаку на Colonial Pipeline.

Слідчі заявили, що і цей напад також пов'язаний із групою, що має зв'язок із Росією.

Colonial Pipeline виплатила нападникам 4,4 млн доларів. Згодом Міністерство юстиції повернуло компанії 2,3 млн доларів.

Президент США Джо Байден напередодні свого першого візиту до Європи, де, як очікується, він також зустрінеться із російським президентом Путіним, заявив, що Росія відчує "жорсткі та помітні" наслідки у разі, як буде залучена до "шкідливої діяльності".

"Білий дім спілкується напряму із російською владою стосовно цього питання та намагається донести до її відома, що відповідальні країни не дають прихисток кіберзлочинцям", - заявили у Білому домі минулого тижня.