“Літак ми бахнули“: доповіді бойовиків про стрілянину з “Бука” у суді щодо МН17

Ольга Івшина

BBC

1 година тому

Автор фото, Reuters

У Нідерландах на засіданні суду у справі про катастрофу "Боїнга" МН17 в небі над Донбасом у 2014 році пролунали записи телефонних розмов бойовиків "ДНР", в яких вони обговорюють результати стрільби із зенітно-ракетної установки "Бук" по літаку.

Спочатку в залі засідання пролунав опублікований раніше запис розмови, зроблений через пів години після аварії "Боїнга" МН17.

На ньому людина з голосом командира розвідроти ГРУ ДНР Леоніда Харченка доповідає, ймовірно, голові розвідки "ДНР" Сергію Дубінському: "Ми на місці, одну вже "сушку" збили" (йдеться про винищувач "Су").

"Молодці, ай, молодці! Одну "сушку" збили, молодці!" - відповідає йому командир.

І Харченко, і Дубінський є обвинуваченими у справі про катастрофу МН17, яку розглядають в суді Нідерландів. Прокуратура не вважає, що вони збивали літак, але вважає, що вони причетні до транспортування знаряддя, з якого збили "Боїнг".

Судячи з білінгу мобільних телефонів, вивчених слідством, Харченко в момент перехоплення розмови перебував у районі Сніжного, а Дубінський в Донецьку.

Телефон людини, яка постійно супроводжувала Харченка в момент аварії "Боїнга" (тобто приблизно за 30 хвилин до перехоплення розмови) контактував з вежею зв'язку в районі села Первомайське. Саме звідти, за версією слідчих JIT, випустили ракету, що збила "Боїнг".

Незабаром після цієї розмови прихильники "ДНР" у звітах своїм командирам починають говорити, що збитий літак, схоже, був цивільним. Але багато бойовиків про це ще не знають.

О 17:42 чоловік з позивним "Боцман" дзвонить людині з голосом Дубінського.

"Боцман": У мене тут літак підбили, я тут за скриньками. Якщо що, тобі передам, щоб ти потім передав.

Дубінський: Ми когось підбили (нерозбірливо).

"Боцман": Що ти кажеш?

Дубінський: Я буду години через дві тільки в місті. Я зараз в Маринівці. Літак ми бахнули теж зараз, "сушку". Якраз над Савур-Могилою. Ми ж "Бук-М" отримали, ось.

На попередньому засіданні суду пролунали перехоплені розмови, в яких людина з голосом Дубінського неодноразово згадує отримання установки "Бук" і організацію її транспортування з Донецька в Сніжне.

Дубінський звинувачення про свою причетність до переміщення "Бука" Донбасом називає маячнею.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зенітно-ракетна установка "Бук" під час тактичних навчань у Росії

У розмові о 18:44 людині з голосом Харченка телефонує людина з голосом Олега Пулатова. У 2014 році відставний офіцер військової розвідки армії Росії Пулатов брав участь у конфлікті на сході України під командуванням Дубінського.

В оприлюдненій розмові людина з голосом Пулатова озвучує нову версію того, що трапилося в небі над Донбасом.

Пулатов: "Можеш теж сюди приїхати, якщо у тебе є час. Тут взяли збитого пілота, потрібно зараз подивитися, що це за всяка хрєнь, і повністю оцінити ситуацію, яка сталася. Там же виходить з доповіді цей піло... Ти, найголовніше, це скажи: наш "Бук", який...?

Харченко: Нормально все, він пішов у інше місце.

Пулатов: Так, все добре. Сенс у чому - ось ця "сушка" збила китайський пасажирський транспорт.

Харченко: Ні-ні-ні, ми працювали по "сушці".

Пулатов: Ні, я знаю. Так "сушка" перед цим буквально збила цього китайця. І тут же ми якраз підхопили цю "сушку". Там зараз весь світ гриміти буде.

Харченко: Я зрозумів.

Пулатов: Там все дуже добре. Зараз головне - сказати... [нерозбірливо]. Візьми пару людей з собою і через Торез лети до мене, далі направлю.

Харченко: Добре.

Як встановила Міжнародна слідча група (JIT), яка проводила розслідування справи про катастрофу "Боїнга", 17 липня 2014 року в небі над Україною збили тільки один літак - пасажирський рейс МН17 "Малайзійських авіаліній".

Але Пулатов, а слідом за ним і Харченко, продовжують у розмовах наполягати на версії про те, що "Бук", що перебував під охороною прихильників "ДНР", збив український штурмовик Су-25, який незадовго до цього збив якийсь пасажирський літак.

Незабаром людина з голосом Дубінського повідомляє цю версію людині з голосом тодішнього міністра оборони "ДНР" - Ігоря Стрєлкова (Гіркіна). Він також є обвинуваченим у справі про катастрофу "Боїнга".

Дубінський: Спостерігали зі Сніжного, і наші спостерігали. Сенс у чому: "сушка" вальнула "Боїнг", а вже "сушку" потім через... вона коли заходила вдруге по колу, наші вальнули з "Бука". І це спостерігало *** [дуже багато] нашого народу. Гюрза щас доповів.

Стрєлков (Гіркін): Отакої. Я зрозумів, добре.

Дубінський: "Сушка" вальнула "Боїнг", а "сушку" вже наші "Буком" *** [збили].

Стрєлков (Гіркін): Угу...

Дубінський: Хороші новини?

Стрєлков (Гіркін): Ну, не знаю, я щось, чесно кажучи, не дуже в це вірю.

Розглядаючи цю версію, слідчі JIT вивчили всі ракети "повітря-повітря", які може переносити штурмовик Су-25. Пошкодження, які наносять такі ракети, порівняли з ушкодженнями на уламках "Боїнга".

Врешті-решт нідерландські експерти дійшли висновку, що з усіх ракет "повітря-повітря" пошкодження, подібні тим, що були на уламках рейсу МН17, могли завдати лише ракетами типів Р-33, Р-37 і Р-40.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Загинули всі 298 пасажирів та членів екіпажу, які перебували на борту MH17

Вивчивши документацію та опитавши експертів, слідство з'ясувало, що переносити подібні ракети може тільки літак МіГ-31. Таких винищувачів на озброєнні України немає.

Ба більше, Україна передала Нідерландам дані про польоти всіх своїх військових літаків 17 липня 2014 року - всі ці вильоти були поза зоною бойових дій на південному сході України.

Прихильники "ДНР" також ніколи не демонстрували уламки або чорні скриньки військових літаків, нібито збитих в районі Сніжного 17 липня.

Слідство також вивчило дані російських та українських цивільних радарів, передані Нідерландам. Слідів присутності військових літаків України поряд з "Боїнгом" МН17 не знайшли.

Зворотний шлях

Потім в суді пролунали записи розмов, зроблених бойовиками "ДНР" приблизно о 21:00 17 липня 2014 року. В цей час Стрєлков-Гіркін, Дубінський, Пулатов і Харченко починають активно обговорювати перевезення "цієї коробочки" до "кордону області".

За версією слідства, мова йде про організацію транспортування "Бука" з території, контрольованої "ДНР", на кордон з Росією в ніч з 17 на 18 липня.

Використовуючи білінги телефонів підозрюваних, показання свідків (у тому числі тих, хто брав участь в транспортуванні машини) і опубліковані відеозаписи, слідство дійшло висновку, що "Бук" везли до кордону з Росією за маршрутом Сніжне-Дебальцеве-Північний. Вранці 18 липня чоловік з голосом Дубінського зателефонував людині з голосом Стрєлкова і доповів йому, що "машина вже давно в Росії".

Суд свою оцінку матеріалів і озвучених версій повідомить після завершення розгляду справи по суті.

Розмови, які пролунали у суді, відбулися 17 і 18 липня 2014 року. Їх перехопила Служба безпеки України, а потім передала JIT. Основні учасники цих розмов раніше неодноразово підтверджували їх автентичність.

Дубінський, щоправда, зазначав, що місцями його репліки змонтували. А Пулатов заявив, що він знав про прослуховування свого телефону і тому використовував його для дезінформації ворога.

У відповідь на це прокуратура Нідерландів звертала увагу на те, що перехоплення розмов всіх чотирьох обвинувачених у цій справі логічно не суперечать і навіть доповнюють один одного. А події, які вони обговорювали, підтверджуються фото- і відеоматеріалами, знятими очевидцями подій 16-18 липня 2014 року на Донбасі, білінгом їхніх телефонів, а також показаннями численних свідків.