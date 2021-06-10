“Літак ми бахнули“: доповіді бойовиків про стрілянину з “Бука” у суді щодо МН17
- Ольга Івшина
- BBC
У Нідерландах на засіданні суду у справі про катастрофу "Боїнга" МН17 в небі над Донбасом у 2014 році пролунали записи телефонних розмов бойовиків "ДНР", в яких вони обговорюють результати стрільби із зенітно-ракетної установки "Бук" по літаку.
Спочатку в залі засідання пролунав опублікований раніше запис розмови, зроблений через пів години після аварії "Боїнга" МН17.
На ньому людина з голосом командира розвідроти ГРУ ДНР Леоніда Харченка доповідає, ймовірно, голові розвідки "ДНР" Сергію Дубінському: "Ми на місці, одну вже "сушку" збили" (йдеться про винищувач "Су").
"Молодці, ай, молодці! Одну "сушку" збили, молодці!" - відповідає йому командир.
І Харченко, і Дубінський є обвинуваченими у справі про катастрофу МН17, яку розглядають в суді Нідерландів. Прокуратура не вважає, що вони збивали літак, але вважає, що вони причетні до транспортування знаряддя, з якого збили "Боїнг".
Судячи з білінгу мобільних телефонів, вивчених слідством, Харченко в момент перехоплення розмови перебував у районі Сніжного, а Дубінський в Донецьку.
Телефон людини, яка постійно супроводжувала Харченка в момент аварії "Боїнга" (тобто приблизно за 30 хвилин до перехоплення розмови) контактував з вежею зв'язку в районі села Первомайське. Саме звідти, за версією слідчих JIT, випустили ракету, що збила "Боїнг".
Незабаром після цієї розмови прихильники "ДНР" у звітах своїм командирам починають говорити, що збитий літак, схоже, був цивільним. Але багато бойовиків про це ще не знають.
О 17:42 чоловік з позивним "Боцман" дзвонить людині з голосом Дубінського.
"Боцман": У мене тут літак підбили, я тут за скриньками. Якщо що, тобі передам, щоб ти потім передав.
Дубінський: Ми когось підбили (нерозбірливо).
"Боцман": Що ти кажеш?
Дубінський: Я буду години через дві тільки в місті. Я зараз в Маринівці. Літак ми бахнули теж зараз, "сушку". Якраз над Савур-Могилою. Ми ж "Бук-М" отримали, ось.
На попередньому засіданні суду пролунали перехоплені розмови, в яких людина з голосом Дубінського неодноразово згадує отримання установки "Бук" і організацію її транспортування з Донецька в Сніжне.
Дубінський звинувачення про свою причетність до переміщення "Бука" Донбасом називає маячнею.
У розмові о 18:44 людині з голосом Харченка телефонує людина з голосом Олега Пулатова. У 2014 році відставний офіцер військової розвідки армії Росії Пулатов брав участь у конфлікті на сході України під командуванням Дубінського.
В оприлюдненій розмові людина з голосом Пулатова озвучує нову версію того, що трапилося в небі над Донбасом.
Пулатов: "Можеш теж сюди приїхати, якщо у тебе є час. Тут взяли збитого пілота, потрібно зараз подивитися, що це за всяка хрєнь, і повністю оцінити ситуацію, яка сталася. Там же виходить з доповіді цей піло... Ти, найголовніше, це скажи: наш "Бук", який...?
Харченко: Нормально все, він пішов у інше місце.
Пулатов: Так, все добре. Сенс у чому - ось ця "сушка" збила китайський пасажирський транспорт.
Харченко: Ні-ні-ні, ми працювали по "сушці".
Пулатов: Ні, я знаю. Так "сушка" перед цим буквально збила цього китайця. І тут же ми якраз підхопили цю "сушку". Там зараз весь світ гриміти буде.
Харченко: Я зрозумів.
Пулатов: Там все дуже добре. Зараз головне - сказати... [нерозбірливо]. Візьми пару людей з собою і через Торез лети до мене, далі направлю.
Харченко: Добре.
Як встановила Міжнародна слідча група (JIT), яка проводила розслідування справи про катастрофу "Боїнга", 17 липня 2014 року в небі над Україною збили тільки один літак - пасажирський рейс МН17 "Малайзійських авіаліній".
Але Пулатов, а слідом за ним і Харченко, продовжують у розмовах наполягати на версії про те, що "Бук", що перебував під охороною прихильників "ДНР", збив український штурмовик Су-25, який незадовго до цього збив якийсь пасажирський літак.
Незабаром людина з голосом Дубінського повідомляє цю версію людині з голосом тодішнього міністра оборони "ДНР" - Ігоря Стрєлкова (Гіркіна). Він також є обвинуваченим у справі про катастрофу "Боїнга".
Дубінський: Спостерігали зі Сніжного, і наші спостерігали. Сенс у чому: "сушка" вальнула "Боїнг", а вже "сушку" потім через... вона коли заходила вдруге по колу, наші вальнули з "Бука". І це спостерігало *** [дуже багато] нашого народу. Гюрза щас доповів.
Стрєлков (Гіркін): Отакої. Я зрозумів, добре.
Дубінський: "Сушка" вальнула "Боїнг", а "сушку" вже наші "Буком" *** [збили].
Стрєлков (Гіркін): Угу...
Дубінський: Хороші новини?
Стрєлков (Гіркін): Ну, не знаю, я щось, чесно кажучи, не дуже в це вірю.
Розглядаючи цю версію, слідчі JIT вивчили всі ракети "повітря-повітря", які може переносити штурмовик Су-25. Пошкодження, які наносять такі ракети, порівняли з ушкодженнями на уламках "Боїнга".
Врешті-решт нідерландські експерти дійшли висновку, що з усіх ракет "повітря-повітря" пошкодження, подібні тим, що були на уламках рейсу МН17, могли завдати лише ракетами типів Р-33, Р-37 і Р-40.
Вивчивши документацію та опитавши експертів, слідство з'ясувало, що переносити подібні ракети може тільки літак МіГ-31. Таких винищувачів на озброєнні України немає.
Ба більше, Україна передала Нідерландам дані про польоти всіх своїх військових літаків 17 липня 2014 року - всі ці вильоти були поза зоною бойових дій на південному сході України.
Прихильники "ДНР" також ніколи не демонстрували уламки або чорні скриньки військових літаків, нібито збитих в районі Сніжного 17 липня.
Слідство також вивчило дані російських та українських цивільних радарів, передані Нідерландам. Слідів присутності військових літаків України поряд з "Боїнгом" МН17 не знайшли.
Зворотний шлях
Потім в суді пролунали записи розмов, зроблених бойовиками "ДНР" приблизно о 21:00 17 липня 2014 року. В цей час Стрєлков-Гіркін, Дубінський, Пулатов і Харченко починають активно обговорювати перевезення "цієї коробочки" до "кордону області".
За версією слідства, мова йде про організацію транспортування "Бука" з території, контрольованої "ДНР", на кордон з Росією в ніч з 17 на 18 липня.
Використовуючи білінги телефонів підозрюваних, показання свідків (у тому числі тих, хто брав участь в транспортуванні машини) і опубліковані відеозаписи, слідство дійшло висновку, що "Бук" везли до кордону з Росією за маршрутом Сніжне-Дебальцеве-Північний. Вранці 18 липня чоловік з голосом Дубінського зателефонував людині з голосом Стрєлкова і доповів йому, що "машина вже давно в Росії".
Суд свою оцінку матеріалів і озвучених версій повідомить після завершення розгляду справи по суті.
Розмови, які пролунали у суді, відбулися 17 і 18 липня 2014 року. Їх перехопила Служба безпеки України, а потім передала JIT. Основні учасники цих розмов раніше неодноразово підтверджували їх автентичність.
Дубінський, щоправда, зазначав, що місцями його репліки змонтували. А Пулатов заявив, що він знав про прослуховування свого телефону і тому використовував його для дезінформації ворога.
У відповідь на це прокуратура Нідерландів звертала увагу на те, що перехоплення розмов всіх чотирьох обвинувачених у цій справі логічно не суперечать і навіть доповнюють один одного. А події, які вони обговорювали, підтверджуються фото- і відеоматеріалами, знятими очевидцями подій 16-18 липня 2014 року на Донбасі, білінгом їхніх телефонів, а також показаннями численних свідків.