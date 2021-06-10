Заборона від УЄФА, Байден у Європі, сонячне затемнення. Теленовини ВВС

У випуску 10 червня:

  • Перший візит президента Байдена до Європи. Попереду - саміти Великої сімки та НАТО, а також зустріч з Путіним.
  • Українській збірній з футболу заборонили використовувати на футболках гасло "Героям слава" - за день до початку Євро-2020.
  • Дрони в Іраку. Американські війська постали перед новою загрозою - атаки безпілотників, начинених вибухівкою.
  • Вогняне коло: як у північній півкулі спостерігали кільцеве сонячне затемнення.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!