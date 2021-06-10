Заборона від УЄФА, Байден у Європі, сонячне затемнення. Теленовини ВВС
У випуску 10 червня:
- Перший візит президента Байдена до Європи. Попереду - саміти Великої сімки та НАТО, а також зустріч з Путіним.
- Українській збірній з футболу заборонили використовувати на футболках гасло "Героям слава" - за день до початку Євро-2020.
- Дрони в Іраку. Американські війська постали перед новою загрозою - атаки безпілотників, начинених вибухівкою.
- Вогняне коло: як у північній півкулі спостерігали кільцеве сонячне затемнення.
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Байден їде "об'єднувати світові демократії" і говорити з Путіним
Джо Байден вирушає у свою першу закордонну поїздку як президент США, під час якої він планує зустрітися з європейськими партнерами. А також Володимиром Путіним, з яким говоритиме про Україну.