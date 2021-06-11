Жінка прокинулася після 10 місяців у комі. Народила доньку

4 годин(и) тому

Автор фото, CRISTINA ROSI/ FACEBOOK Підпис до фото, Крістіна Росі проходила лікування в Австрії

37-річна італійка Крістіна Росі була на 7 місяці вагітності, коли у неї стався серцевий напад у липні минулого року, повідомляють місцеві ЗМІ.

Її донька Кетрін народилася за допомогою кесаревого розтину. Але пані Росі залишилася в комі з підозрою на пошкодження головного мозку.

Зараз вона прокинулася і сказала своє перше слово "Мама", розповів чоловік італійки.

"Ми не чекали цього, це було справжньою радістю після стількох страждань", - сказала Габріеле Суччі газеті La Nazione.

У квітні пані Росі перевели до клініки в Австрії, щоби там вона могла отримати спеціалізовану допомогу в процесі одужання. І чоловік, і мама були поруч, коли вона заговорила.

Її лікування за кордоном вдалося оплатити завдяки добровільному збору коштів. Наразі вдалося зібрати понад 170 000 євро для подальшої реабілітації, включаючи фізіотерапію.

"Крістіну зараз важко впізнати", - цитує пана Суччі новинний сайт Arezzo Notizie.

"Вона розслабленіша. Їй через трубку дають ліки, які повинні призвести до фізичного прогресу", - додав чоловік Крістіни.

Донька пари провела кілька місяців у лікарні через брак кисню під час пологів.