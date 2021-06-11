Чемпіонат Європи з футболу 2020: де відбудуться матчі, з ким і коли зіграє Україна

1 година тому

Автор фото, Андрій Павелко Підпис до фото, Збірна України у повній спортивній готовності

11 червня стартує чемпіонат Європи з футболу, перенесений через пандемію коронавірусу з минулого року. Вперше в історії турніру матчі відбудуться відразу в 10 країнах

Офіційне відкриття чемпіонату відбудеться в п'ятницю в Римі. Цього дня зустрінуться збірні Туреччини й Італії. Матч зіграють на стадіоні "Олімпіко" о 22:00 за київським часом.

Назву турніру Євро-2020 вирішили не змінювати з минулого року.

Чемпіонат зіграють в 11 містах з 10 країн: Рим (Італія), Баку (Азербайджан), Копенгаген (Данія), Санкт-Петербург (Росія), Амстердам (Нідерланди), Бухарест (Румунія) , Будапешт (Угорщина), Мюнхен (Німеччина), Севілья (Іспанія), Лондон і Глазго (Велика Британія).

Організатори кажуть, що у 2020 році виповнилося 60 років з моменту заснування турніру, і на честь ювілею вони хотіли залучити до його проведення якомога більше країн.

Півфінали і фінал Євро-2020 відбудуться у Лондоні на легендарному стадіоні Уемблі.

Переможця визначать 11 липня.

Хто зіграє

Усього в турнірі візьмуть участь 24 збірні, вони розділені на шість груп по чотири команди в кожній.

У групі А зіграють: Італія, Туреччина, Уельс і Швейцарія.

До групи В увійшли збірні Данії, Фінляндії, Бельгії і Росії.

У групі C зіграють: Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія.

У групі D зустрінуться: Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія.

У групі E змагатимуться: Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина.

У групі F зіграють: Угорщина, Португалія, Франція і Німеччина. Цю групу називають "групою смерті", адже тут надзвичайно сильні команди.

Автор фото, UEFA via Getty Images Підпис до фото, Підготовка до Євро-2020 у Нідерландах

До плей-офф (1/8 фіналу) увійдуть 16 збірних - по двоє лідерів з кожної групи і чотири команди, які посіли третю сходинку з найкращим результатом.

Чинним чемпіоном Європи є Португалія, вона виграла турнір у 2016 році.

Україна vs Росія

Збірні Росії та України в міжнародних турнірах з політичних причин розводять по різних групах. Але не можна повністю виключати ймовірність, що команди зможуть перетнутися між собою в плей-офф Євро-2020.

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, Українська збірна тренується до матчів Євро-2020 у Румунії

Єдиний раз збірні перетиналися у відборі до Євро-2000. Тоді росіяни програли в гостях (2: 3), а вдома зіграли унічию (1:1) і втратили можливість пробитися на Чемпіонат Європи. Більше збірні Росії та України один з одним не грали.

Є два основні варіанти турнірних розкладів, при яких національні команди Росії та України можуть зустрітися на стадії 1/4 фіналу.

Збірна України має виграти свою групу, а Росія - зайняти друге місце в своєму квартеті. Далі команди проходять до 1/8 фіналу, а ось у чвертьфінальному матчі в Баку Росія та Україна зможуть зустрітися.

Інший варіант зустрічі збірних двох країн такий: збірна Росії виграє свою групу, а Україна - займає друге місце у своїй четвірці. У цьому випадку протистояння команд також можливе у чвертьфіналі.

Однак імовірність такого перетину вкрай мала, адже в групах у країн сильні суперники.

Героям Слава!

Напередодні Євро-2020 між двома країнами виникла напруга через нову форму збірної України, на якій була зображена карта України, з анексованим Росією Кримом і написи: "Слава Україні!" - "Героям Слава!".

10 червня УЄФА висунула вимогу прибрати гасло "Героям слава!".

В УЄФА зазначили, що гасло "Слава Україні!" залишиться на формі, оскільки саме по собі воно може розглядатися як неполітичне. А от його поєднання з "Героям слава!" перетворює слоган на такий, що має політичний та мілітаристський підтекст.

Очільник Українській асоціації футболу Андрій Павелко у Римі проводить додаткові перемовини з УЄФА щодо можливості все ж залишити усі гасла на футболках без змін.

Матчі України

Перший матч за участі збірної України відбудеться 13 червня о 22:00 за київським часом у Амстердамі. Її суперником стане збірна Нідерландів.

17 червня о 16:00 Україна зіграє з Північною Македонією.

А 21 червня о 19:00 - з Австрією. Обидва ці матчі відбудуться в Бухаресті.

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Що з квитками?

Попит на квитки на матчі Євро-2020 побив усі рекорди глядацького ажіотажу під час спортивних змагань за останні кілька десятиліть. На два мільйони офіційних квитків подали понад 19 млн заявок.

Виконком УЄФА неодноразово закликав уболівальників користуватися тільки перевіреними сайтами для покупки квитків, тому що на ринку сотні фейкових продавців.

УЄФА також надала уболівальникам два вікна для здачі офіційних квитків з поверненням повної вартості - в грудні минулого року і у квітні нинішнього. Це зробили з урахуванням того, що пандемія могла зірвати плани багатьох людей.

Скільки вболівальників на трибунах?

Через пандемію стадіони не будуть заповнені повністю.

Але, за регламентом, на матчах групового етапу Євро-2020 місткість стадіонів має бути не менше 50 тис. глядачів, на чвертьфіналах - не менше 60 тисяч, І 70 тисяч на фінальному матчі, ухвалила УЄФА.

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Однак їх наповненість залишається на розсуд країни-організатора. Наприклад, футбольне керівництво Англії обіцяє заповнити Уемблі на 25%, а, можливо, і більше (загальна місткість Уемблі - 90 тис. місць).

В Будапешті очікується повна заповненість стадіону.

Найнижча заповненість очікується в Мюнхені - 22% або 14,5 тис. місць від загальної місткості міського стадіону.

Пандемія і обмеження

Турнір уже стартує, але багато вболівальників досі не знають, чи зможуть вони скористатися своїми квитками. Впевненість є лише у тих, хто зібрався відвідати домашні матчі.

УЄФА попереджає, що наявність квитків не звільняє уболівальників від епідеміологічних правил тієї чи іншої країни.

На офіційних сайтах Євросоюзу поки немає вичерпної інформації про правила пересування всередині блоку, їх кожна країна визначає самостійно.