Партія Порошенка майже наздогнала рейтинг Слуги народу Зеленського - опитування

11 червня 2021

Автор фото, УНІАН

Найбільшу підтримку у рейтингу політичних партій має пропрезидентська "Слуга народу", за яку проголосували б 20,3% з тих, хто визначився і буде голосувати.

Партію "Європейська солідарність" Петра Порошенка підтримують 18,5% з тих, хто визначився, йдеться у результатах опитування КМІС, проведеного 1-7 червня.

Різниця в підтримці цих партій - у межах статистичної похибки, тобто формально за результатами опитування ці партії з приблизно з однаковою підтримкою ділять перше-друге місце, зазначають у Київському міжнародному інституті соціології.

І додають, що ще у квітні СН впевнено тримала першість.

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися на початку червня, до парламенту пройшли б п'ять партій.

Окрім "Слуги народу" і "Європейської солідарності", це була б "Батьківщина" (12%) та "ОПЗЖ" (11,9%). Подолала б прохідний бар'єр також партія "Сила і Честь" (7,2%).

Підтримка інших партій нижче прохідного бар'єра, хоча наближені до нього "Українська стратегія Гройсмана" (4,2%), "Опозиційний блок" (4,2%) та Радикальна партія (4,2%). Відсотки підтримки вказані з урахуванням респондентів, які визначилися у своєму виборі.

Лише наприкінці травня в опитуванні КМІС одразу три партії мали підтримку в межах статистичної похибки. За "Слугу народу" готові були проголосувати 17,7% опитаних - серед тих, хто визначився з вибором. За ЄС - 15,4% респондентів, за ОПЗЖ - 14,7%.

Автор фото, УНІАН

Минулого місяця результати власного опитування, яке проводилося з 16 по 18 травня, публікувала соціологічна група "Рейтинг". У парламентському рейтингу політсили розташовувалися в такому порядку: "Слуга народу" (24,8%), ЄС (13,5%), ОПЗЖ (13,2%), "Батьківщина" (11,8%).

Президентські рейтинги

Водночас у президентському рейтингу першість продовжує тримати чинний голова держави. Якби вибори президента відбувалися на початку червня, то Володимир Зеленський отримав би 30,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

Як зазначають у КМІС, на другому місці Петро Порошенко - 17,4% серед тих, хто визначився.

Далі йдуть лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко - 12,7%, співголова фракції "ОПЗЖ" Юрій Бойко (10,6%) і очільник партії "Сила і честь" Ігор Смешко (8,1%).

Підтримка інших кандидатів значно нижча.

У порівнянні з квітнем лише у випадку Смешка і лідерки "Голосу" Кіри Рудик простежуються зміни - рейтинг Смешка знизився з 10,4% серед тих, хто визначився, до 8,1%, а рейтинг Рудик - зріс з 0,1% до 0,5%, зазначають соціологи.

Станом на кінець травня за Зеленського готові були проголосувати 27,3% респондентів, а за Порошенка 14,6% тих, хто визначився. Про це вказував КМІС у своєму опитуванні.

Дослідження проводили з 1 по 7 червня методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Усього опитали 2003 респонденти у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України, крім анексованого Криму та окупованого Донбасу.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.