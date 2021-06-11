Китайський марсохід вперше відправив на Землю "селфі"

11 хвилин(и) тому

Автор фото, CHINA NATIONAL SPACE ADMINISTRATION Підпис до фото, Це фото вдалося зробити бездротовою камерою

Китайський космічний апарат "Чжучжун" відправив на Землю серію нових знімків з Марса, з-поміж них і "селфі".

Робот, який приземлився на Червону планету у травні, закріпив бездротову камеру на землі, а потім від'їхав назад, щоб зробити знімок.

Праворуч від "Чжучжуна" розташована посадкова платформа, яка допомогла шестиколісному роверу м'яко приземлитися.

На обох видно китайські прапори.

Таким чином Китай став другою країною після США, яка успішно посадила зонд на поверхню Марса й експлуатуватиме його тривалий час.

Автор фото, CHINA NATIONAL SPACE ADMINISTRATION Підпис до фото, Посадкова платформа використовувала ракети, щоби сповільнити приземлення

На другому зображенні, яке самостійно зробив марсохід, видно лише платформу.

Також видно пандус, яким "Чжучжун" спустився на поверхню Марса і сліди на пилюці від його коліс, коли він обертався.

На третьому фото видно панораму з місця посадки. Цей регіон відомий як рівнина Утопія, величезна місцевість у північній півкулі Марса.

Усі фото оприлюднило Китайське космічне агентство на церемонії з нагоди святкування успіху місії марсохода.

Вчені сподіваються, що "Чжучжун" пропрацює на марсі щонайменше 90 днів.

Робот дуже схожий на транспортні засоби Американського космічного агентства (Nasa) Spirit і Opportunity 2000-х років.

Його вага близько 240 кг. П'ять додаткових інструментів досліджуватимуть мінералогію місцевих порід та загальний характер довкілля, зокрема погоду.

Як і сучасні американські ровери Curiosity та Perseverance, "Чжучжун" має лазерний інструмент для оцінки хімічного складу гірських порід. Радар шукатиме під поверхнею замерзлу воду.

Автор фото, CHINA NATIONAL SPACE ADMINISTRATION Підпис до фото, Рівнина Утопія - це колосальний басейн діаметром понад 3000 км, який був сформований на початку історії Марса

У четвер Американський університет Аризони опублікував кольорове фото китайського ровера "Чжучжун", зроблене з орбіти. Камера університету, яка називається HiRise, встановлена на орбітальній базі Nasa Mars Reconnaissance Orbiter.

Автор фото, NASA/JPL/UARIZONA Підпис до фото, Фото китайського ровера і його платформи з орбіти

Америка посадила на Марс свій останній ровер Perseverance у лютому.

Європа, яка двічі зазнавала невдач зі спробами посадки, наступного року відправить на Марс марсохід під назвою Розалінд Франклін (у спільному проєкті з росіянами).