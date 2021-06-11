Самка білого носорога вирушила в Японію у пошуках кохання
П'ятирічна самка білого носорог авирушила з Тайваню до Японії, щоб знайти там своє кохання.
Першим сусідом і залицяльником Емми у японському зоопарку Тобу став 10-річний носоріг Моран.
Для подорожі в Японію Емму обрали з 23 носорогів через її "м'яку вдачу", як зазначають співробітники зоопарку, вона "мало коли вступала у бійки".
Відправка тварини в Японію є частиною спроби збільшити число білих носорогів, які перебувають в неволі в Азії.
За даними Всесвітнього фонду природи (WWF), у дикій природі залишилося близько 18 тис. особин. Білому носорогу загрожує зникнення.
Емма прибула в Японію у вівторок. Її подорож із сафарі-парку Leofoo на Тайвані, звідки вона родом, тривала близько 16 годин.
"Після деяких затримок, пов'язаних з пандемією, Емма, південний білий носоріг, прибула до нашого зоопарку ввечері 8 червня", - йдеться у повідомленні зоопарку Сайтама Тобу.
"Ми повільно відкрили контейнер для транспортування, який розмістили перед її спальнею. Емма, не виявляючи жодних ознак сором'язливості, зайшла прямо до спальної кімнати", - зазначено в повідомленні.
Вона мала приїхати ще у березні, але її плани, як і мільйонів людей в усьому світі, змінив коронавірус.
Утім, вона не гаяла часу, доглядачі зоопарку навчили Емму командам "йди сюди" та "ні" японською.
Як зазначають співробітники сафарі-парку Leofoo, Емму було нескладно транспортувати через її мініатюрний розмір.
Компанії, що займаються розведенням тварин у неволі, сприяли збільшенню чисельності білих носорогів на півдні.
Однак їх північним двоюрідним братам і сестрам пощастило менше, їх залишилося лише двоє. Обидві самки, тобто вид незабаром повністю зникне, якщо дослідники щось не вигадають.
Головною загрозою для всіх видів носорогів є браконьєрство.
Браконьєри продають роги тварин, які так само як волосся та нігті містять кератин. Речовину вважають афродизіаком та засобом від раку, однак жодне з цих припущень наукою не доведено.
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