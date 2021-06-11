Україна остаточно домовилась з УЄФА про форму: якою вона буде

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Андрій Павелко / Facebook

Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів про завершення перемовин з УЄФА про нову форму збірної України і зображеного на ній гасла "Героям слава".

УЄФА напередодні зобов'язала Україну прибрати його з футболки, хоча при цьому дозволила залишити на формі фразу "Слава Україні" та зображення обрисів карти України, включно з Кримом.

Через заборону очільник Української асоціації футболу вчора вилетів до Італії, аби провести додаткові перемовини з функціонерами УЄФА. Тепер він розповів про їх результати.

Павелко назвав результат переговорів "компромісом", хоча з його пояснення слідує, що напис "Героям слава" доведеться заклеїти - поверх нього з'явиться ще одне зображення карти України.

"На період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент. Це затверджена вранці виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ще одним написом "Слава Україні". Гасло "Героям Слава!" буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців", - написав Павелко у своєму фейсбуці.

Він також додав, що в УЄФА взяло до уваги той факт, що сьогодні УАФ визнала гасла "Слава Україні!" і "Героям Слава!" офіційним футбольним символом. Це питання пообіцяли додатково вивчити після Чемпіонату Європи.

Також, за словами Павелка, продаж нинішніх футболок з гаслом "Героям слава!" забороняти не будуть "ніде у світі". Хоча про можливість заборони їхнього продажу не повідомляли й раніше.

Як розгортався скандал

Нову форму збірна України представила 6 червня. На оновленому варіанті містився обрис карти України, включно з Кримом, та написи "Слава Україні" і "Героям слава".

Це викликало бурхливу реакцію в Росії, з боку якої лунали заклики заборонити новий комплект уніформи.

Зокрема, речниця російського МЗС Марія Захарова написала у соцмережах, що "українська футбольна команда на своїй формі приєднала територію України до Криму". За її словами, новою уніформою Україна створює "ілюзію неможливого", а гасло "Слава Україні! - Героям слава!" назвала "нацистським кличем".

Автор фото, Андрій Павелко / Facebook

Зранку 7 червня російське видання "Спорт-Експрес" оприлюднило відповідь УЄФА на свій запит щодо нової форми збірної України. З тієї відповіді слідувало, що оновлений варіант екіпірування уже затверджений і не порушує жодних правил.

Проте за кілька днів позиція УЄФА змінилася: 10 червня там розповіли, що додатково вивчили ситуацію і зобов'язали Україну прибрати з нової форми гасло "Героям слава!".

При цьому фразу "Слава Україні" і зображення карти України, включно з Кримом, УЄФА дозволили залишити.

Пояснили, що сам по собі слоган "Слава Україні!" може розглядатися як неполітичний, а отже жодних правил він не порушує.

Натомість "Героям слава!" треба прибрати, оскільки в поєднанні з першим вона має очевидний політичний та мілітаристський підтекст.

У положенні УЄФА про екіпірування команд йдеться, що на формі не можуть розміщуватися політичні, релігійні чи расистські повідомлення.