Смерть 21 бігуна під час марафону в Китаї. Влада покарала чиновників

1 година тому

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Влада Китаю покарала майже три десятки чиновників через загибель 21 людини під час ультрамарафону минулого місяця.

Змагання, під час яких загинув 21 бігун, проходили 22 травня у провінції Ганьсу, що на півночі Китаю.

Місцеві ЗМІ раніше повідомляли, що причиною усіх смертей стало переохолодження - забіг проходив за екстремальних погодних умов.

Після інциденту Китай оголосив, що тимчасово забороняє проведення змагань з усіх високоризикових видів спорту, щодо яких є сумніви в забезпеченні безпеки спортсменів.

До заборонного списку окрім ультрамарафонів потрапили зокрема трейл (тривалі забіги по різнорельєфній місцевості) та польоти у вінгс'ютах, які також називають "костюмами-крилами".

У звіті про травнений марафон, який закінчився трагедією, йдеться, що до неї призвели "непрофесійні дії".

Китайське інформаційне агентство "Сіньхуа" повідомляє, що голову округу Цзінтай, де проходив забіг, звільнили з посади.

Місцевий мер і голова осередку Компартії також отримали дисциплінарні покарання, ще низка чиновників отримали попередження.

Окрім того, правоохоронці затримали власника компанії, яка організовувала забіг.

Трагедія в Ганьсу

Змагання стартували 22 травня близько 9 ранку за місцевим часом. В них взяли участь близько 170 спортсменів, багато хто з них був одягнений у шорти та футболки.

Учасники, які вижили, розповіли, що прогнози погоди обіцяли, що в день забігу спостерігатиметься невеликий дощ та слабкий вітер.

Проте приблизно через три години після старту змагань погода різко погіршилася - температура впала, почалися сильні пориви вітру та крижаний дощ, який часом переростав у град.

Багато спортсменів, за повідомленнями, збилися зі шляху через погану видимість.

До порятунку бігунів залучили понад 1 200 рятувальників та дрони.

Під час пошуково-рятувальної операції, яка тривала до ранку наступного дня, погодні умови погіршилися ще сильніше, що сповільнювало пошуки.

Причиною смерті бігунів китайські ЗМІ називають переохолодження.

Загибель учасників марафону спричинила хвилю гніву в китайських соцмережах - користувачі переважно звинувачували в трагедії місцеву владу.