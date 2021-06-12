"Велика сімка" оголосить, як запобігатиме майбутнім пандеміям

9 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, "Сімка", зокрема, хоче різко скоротити час розробки та схвалення нових вакцин

На другий день саміту G7 у британському графстві Корнуолл лідери семи провідних країн оголосять світу, що планують зробити, аби пандемії, подібні до нинішньої, більше не повторювалися. Раніше учасники G7 вже пообіцяли бідним країнам сотні мільйонів доз вакцин проти Covid-19.

У суботу лідери країн "сімки" підпишуть декларацію щодо запобігання пандемій, в якій оголосять певні конкретні заходи - зокрема, різке скорочення терміну розробки та сертифікації нових вакцин.

До групи G7 входять США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія, Канада та Італія. У самітах "сімки" беруть участь також керівники центральних органів Євросоюзу.

За даними американського Університету Джонса Гопкінса, у світі 175 млн людей заразилися коронавірусом, 3,7 млн з них померли.

Щоб уникнути в майбутньому нових жертв і таких гігантських матеріальних втрат, які принесла пандемія, лідери сімки пообіцяють вжити конкретних заходів, які вкажуть в декларації за підсумками спеціального засідання саміту в суботу.

Ці заходи передбачають:

скорочення терміну розробки вакцин проти нових вірусів, методик діагностики та лікування до 100 днів і менше;

зміцнення всесвітньої мережі спостереження за вірусами та збільшення потужностей з розшифровування їхніх геномів;

підтримку реформи та зміцнення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Лідери G7, 11 червня 2021 року

"Минулого року у світі екстрено розробили, ліцензували та запустили у виробництво кілька ефективних вакцин проти коронавірусу. Але для того, щоб остаточно перемогти коронавірус та відновитися, ми повинні навчитися запобігати пандемії, подібні до цієї. Тобто, необхідно винести уроки з подій останніх 18 місяців і наступного разу діяти вже інакше", - сказав британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

У засіданні G7 візьмуть участь генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та керівник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус

Вакцини для бідних країн

Окрім боротьби з майбутніми пандеміями, країни "сімки" та Євросоюз обіцяють збільшити допомогу небагатим країнам у битві з нинішньої.

Президент США Джо Байден цього тижня пообіцяв, що Сполучені Штати відправлять 500 млн доз вакцини Pfizer 92 країнам із низькими та середніми прибутками, а також Африканському союзу. Борис Джонсон оголосив, що Британія передасть бідним країнам 100 млн доз вакцини.

Загалом же країни G7 планують до кінця наступного року передати небагатим країнам один мільярд доз вакцини, а Євросоюз, крім того, вирішив виділити їм мільярд євро на боротьбу з пандемією.

За підрахунками ВООЗ, для того, щоб зупинити пандемію, необхідно вакцинувати 70% дорослого населення планети, а для цього потрібно 11 млрд доз.

Бідні країни, громадські організації та діячі в Європі й Північній Америці часто звинувачують багаті держави в тому, що вони передусім забезпечили вакцинами себе, і навіть з великим запасом, й надто мало дбають про решту світу.

Ось і зараз у відповідь на обіцянку Джонсона виділити 100 млн доз Ліз Уоллес з руху One, що бореться з бідністю у світі, та американська попзірка Селена Гомес заявили, що Британія дає надто мало і надто повільно. За планом Британія виділить через програму ООН Covax 5 млн доз до кінця вересня і 25 млн - до кінця року, а решту 70 млн обіцяє надати лише наступного року.

У рамках програми Covax у світі цього року планують розподілити два мільярди доз різних вакцин проти Covid-19, але поки розподілено лише 81 млн. Ці вакцини отримали 120 країн світу.