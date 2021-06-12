Ексглава "Моссаду" Йосі Коен розповів деталі таємних ізраїльських операцій проти Ірану

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Йосі Коен очолив "Моссад" у 2015 році

Колишній керівник ізраїльської розвідки "Моссад" Йосі Коен у відвертому телеінтерв'ю розповів про деякі операції агентства проти Ірану.

Зокрема, Коен, який минулого тижня пішов у відставку, докладно розповів про викрадення іранського ядерного архіву, коли з країни таємно вивезли 55 тисяч сторінок свідчень і 55 тисяч файлів про програму розвитку ядерної зброї під назвою "Проєкт Амад".

Також Коен натякнув на причетність Ізраїлю до недавньої аварії на іранському ядерному об'єкті "Натанз" та вбивства керівника ядерної програми Ірану, фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде.

Інтерв'ю у колишнього керівника "Моссаду" взяла журналістка Ілан Даян, воно вийшло у четвер на 12-му каналі ізраїльського телебачення.

Коен очолив зовнішню розвідку за поданням Біньяміна Нетаньягу в 2015 році. В "Моссаді" він почав працювати 1982 року, закінчивши навчання в університеті в Лондоні. Як зізнається сам Коен, за свою кар'єру він змінив "сотні паспортів".

Найбільше уваги колишній розвідник приділив розкраданню іранського ядерного архіву.

Нетаньягу розповів про документи на великій пресконференції у 2018 році, назвавши їх доказом того, що Іран таємно намагався виробити ядерну зброю та зберіг необхідні для цього технології. Іран це заперечував.

За словами Коена, операція з вивезення архіву планувалася два роки. У ній брало участь 20 агентів "Моссаду". Жоден з них не був громадянином Ізраїлю, уточнила Ілан Даян.

Коен стежив за операцією з командного пункту у Тель-Авіві. Агенти прокралися на склад, де зберігались документи, та мали зламати понад 30 сейфів.

"Ми всі дуже хвилювалися", - сказав він, додавши, що всі учасники операції донині живі й здорові, хоча деяких довелося згодом евакуювати з Ірану.

На диво докладне інтерв'ю

Раффі Берг, редактор ВВС з питань Близького Сходу

У самому інтерв'ю колишнього керівника "Моссаду" немає нічого незвичайного - вони часто діляться з пресою своїми поглядами щодо певних питань. Однак нинішні коментарі Йосі Коена відрізняються глибиною розкриття подробиць.

Сайт газети Times of Israel навіть називає інтерв'ю приголомшливо відвертим.

Немов на сторінках трилера, Коен розповідає, як агенти під покривом ночі зламували сейфи, а потім переносили тонни іранських документів та вивозили їх з країни, рятуючись від погоні.

Крім того, він підходить як ніколи близько до визнання, що Ізраїль організував саботаж на іранському ядерному об'єкті.

Інтерв'ю, втім, ретельно прораховане і напевно пройшло через ізраїльських військових цензорів. Цікаво й те, коли воно виходить: перемовини щодо іранської ядерної угоди ось-ось мають поновитися, і є натяки на можливий прогрес.

Інтерв'ю, з-поміж іншого, є попередженням ворогам Ізраїлю про те, що "Моссад" й надалі працюватиме глибоко в тилу у тих, кого вважає своїм супротивником.

Ізраїль відкрито заявляв про причетність до зникнення десятків тисяч документів, однак Коен натякнув й про інші інциденти, стосунок до яких країна раніше не визнавала.

На початку інтерв'ю він говорить про підприємство зі збагачення урану в Натанзі. В Ірані заявляли, що на підприємстві почалася пожежа внаслідок диверсії. Об'єкт був сильно пошкоджений. Іранський уряд звинуватив Ізраїль у "ядерному тероризмі".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Завод за 250 км на південь від Тегерана - найбільше іранське підприємство зі збагачення урану

Коен сказав, що об'єкт йому добре знайомий, і він міг би власноруч провести Даян до підземного приміщення, "де розташовані обертові центрифуги". "Тобто колись вони оберталися, тепер цей підвал виглядає не так, як раніше", - додав він.

Також Коен згадав про вбивство провідного іранського фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде, якого західні й ізраїльські спецслужби вважали "батьком іранської атомної бомби".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Згідно з офіційною інформацією, Фахрізаде отримав важкі поранення і помер в лікарні

У цьому замаху, скоєному на шосе в околицях Тегерана в листопаді минулого року, Іран публічно звинуватив Ізраїль.

Колишній керівник "Моссаду" ані підтвердив, ані заперечив причетність спецслужби до смерті науковця, але зазначив, що той протягом багатьох років перебував під прицілом "Моссаду", тому що розвідку непокоїли його експертні знання у галузі ядерної фізики.

"Якщо людина є загрозою для громадян Ізраїлю, то вона має припинити існування", - заявив Коен, але додав: якщо "небезпечний об'єкт готовий змінити діяльність та не завдавати нам більше шкоди", то розвідка може викреслити його зі списку цілей.