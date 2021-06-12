"Героям слава!" порівняли з "Хайль, Гітлер!" Дипломати сваряться через футболки

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало у офіційному Twitter допис, де напис на футболках української збірної з футболу порівняли із нацистським вітанням.

У дописі згадується про випадок, коли у 1938 році англійська збірна віддала нацистський салют перед матчем у Німеччині.

Цей випадок МЗС Росії порівняло із подіями цього тижня, коли співробітники посольства США в Україні (а згодом і посольства Британії) одягли футболки української збірної "Слава Україні! Героям слава!"

"14 травня 1938 року. Збірна Англії з футболу підносить руки в нацистському вітанні на олімпійському стадіоні у Берліні в присутності Герінга, Геббельса та Гесса.

10 червня 2021 року. Посольство США в Україні одягає українську національну форму з вишитою українською версією "Хайль, Гітлер", - йдеться у дописі англійською мовою у Twitter МЗС Росії.

Цей допис у Twitter жваво коментують, зокрема і дипломати, які згадують інші історичні моменти.

Як написав колишній співробітник посольства США в Києві Річард Ганран, "мої колишні колеги не співчувають нацистам! Натякати зворотне - проти усіх правил!"

Йому відповідає Михайло Ульянов, постпред РФ у Відні: "Я розумію вашу емоційну реакцію, але дійсно, наскільки я пам'ятаю, таке нещодавно було. Я бачив фотографію американського дипломата (жінки) в районі Донбасу з символікою українських нацистських колабораціоністів (ймовірно, це була її ненавмисна помилка)".

Ще один дописувач на ім'я Стівен Доунс запитує: "На чиєму боці була червона Росія, поки їх не зрадили? Пакт Молотова - Ріббентропа дзвонить у дзвін?"

Євген Перебийніс (посол України в Чеській Республіці) виклав фото і підписав: Російські нацистські колаборанти з прапором, який зараз майорить над Кремлем.

Ще трохи історії нагадує Арсеній Триноженко (український кіберспортсмен, тренер та аналітик команди Pro100, стрімер та коментатор): "1939 рік. СРСР з нацистами ділять Польщу".

Нову форму збірна України представила 6 червня. На оновленому варіанті містився обрис карти України, включно з Кримом, та гасла "Слава Україні! - Героям слава!".

Автор фото, Андрій Павелко / Facebook

Це викликало бурхливу реакцію в Росії, з боку якої лунали заклики заборонити нову форму української збірної, у якій вона мала виступати на Чемпіонаті Європи з футболу, і особливо напис на ній "Слава Україні! - Героям слава!".

Незадовго до початку чемпіонату УЄФА зобов'язала національну збірну України прибрати з нової форми частину гасла - "Героям слава!", оскільки побачила в ній політичний підтекст.

За підсумками термінових переговорів з УЄФА президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що українські футболісти гратимуть на чемпіонаті у раніше презентованій формі, але гасло "Героям cлава!" закриють мапою України.

Він також додав, що в УЄФА взяло до уваги той факт, що УАФ визнала гасла "Слава Україні!" і "Героям Слава!" офіційним футбольним символом. Це питання пообіцяли додатково вивчити після Чемпіонату Європи.