Трагедія в потязі. Пасажир впав із верхньої полиці і помер

1 година тому

Автор фото, UNIAN

У поїзді Рахів — Київ пасажир впав з верхньої полиці і згодом помер, - повідомили в "Укрзалізниці".

Нині правоохоронці разом із залізничниками встановлюють причину смерті.

Але за попередньою інформацією, близько третьої ночі чоловік впав із верхньої полиці.

"Після падіння він повідомив дружині, що почуває себе добре. Під ранок чоловіку стало гірше, і поїзна бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію — Фастів, - повідомили в "Укрзалізниці".

По прибуттю поїзда медики зафіксували смерть чоловіка, забоїв на його тілі не виявлено".

В "Укрзалізниці" також відзначають, що "полиця, з якої впав пасажир, була облаштована ременями безпеки, якими він, на жаль, не скористався".

Чоловікові було 28 років, - з посиланням на місцевих медиків написав у Facebook журналіст Олександр Рудоманов, який раніше працював в "Укрзалізниці".

У 2018 так само у поїзді Київ-Рахів сталася подібна трагедія. Пасажирка отримала важкі травми під час подорожі - їй роздробило таз та інші кістки.

Тоді в "Укрзалізниці" перевірили полицю в її купе і не знайшли поламок. Після цього припустили, що вона сама впала з полиці уві сні і забилася. Проте родичі постраждалої твердили, що її травми пов'язані не з тим, що вона впала, а з тим, що на неї впала інша пасажирка - з верхньої полиці.