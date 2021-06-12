У Путіна спитали, чи він вбивця. Путін відповів

12 червня 2021

Автор фото, AFP

"Я таких звинувачень чув десятки", - так російський президент Володимир Путін відповів в інтерв'ю американському каналу NBC News, фрагмент з якого показали на телеканалі "Россия 24".

Журналіст перелічив, як про російського лідера говорили провідні американські політики, зокрема, згадав і про те, що коли нинішнього президента США Джо Байдена спитали, чи вірить він, що "Путін убивця", той відповів: "Так".

"Пане президенте, Ви вбивця?", - запитав журналіст NBC News.

Російський президент розсміявся і відповів:

"Слухайте, за час своєї роботи я звик до атак з різних боків, з різних приводів та різної якості та гостроти. Мене це не дивує.

З тими людьми, з якими ми працюємо на міжнародній арені, ми сперечаємося.

Ми не наречені, ми не клянемося один одному в вічній дружбі. Ми партнери, і в чомусь змагаємося".

Коли ж журналіст сказав. що не почув відповіді на своє запитання, і перепитав, президент Путін додав:

"Я таких звинувачень чув десятки. Особливо у період нашої важкої боротьби з тероризмом на Північному Кавказі. Я при цьому завжди керуюся інтересами російської держави та російського народу".

"Розлад шлунку"

Журналіст спробував уточнити своє запитання, перелічивши низку імен людей, які у той чи інший спосіб суперечили Путіну чи критикували його.

"Я перелічу вам кілька імен: Анна Політковська - застрелена, Олександр Литвиненко отруєний полонієм, Сергій Магнітський загинув в тюрмі, Борис Нємцов застрелений неподалік від Кремля, Михайло Лєсін помер від тупої травми голови у Вашингтоні, - перелічив журналіст і знов перепитав: Чи є все це просто збігами?"

Президент Росії знову із посмішкою відповів:

"Мені не хочеться здаватися грубим, але це схоже на якийсь розлад шлунку, тільки словесний. Ви перерахували кілька людей, які дійсно постраждали і загинули в різний час, з різних причин, від рук різних людей", - заявив президент Путін і додав:

"От, наприклад, Лєсін. Він працював у мене в адміністрації, я до нього дуже добре ставився. Загинув він у США. Помер чи загинув - я не знаю. Це у вас треба спитати, як він там загинув?

Мені і досі шкода, що він пішов із життя. На мій погляд, дуже порядна, достойна людина".

Інтерв'ю російського лідера американському телеканалу з'явилося напередодні зустрічі Володимира Путіна із президентом США.

Очікується, що лідери США та Росії вперше зустрінуться 16 червня на саміті у Женеві (Швейцарія).

Ця зустріч відбудеться в рамках першого європейського візиту американського президента. Перед переговорами із президентом Путіним він зустрічається із європейськими лідерами на саміті G7.