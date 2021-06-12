Вакарчук розійшовся після "20 років щасливого і насиченого радістю життя"

12 червня 2021

Автор фото, UNIAN

Про це популярний музикант, лідер групи "Океан Ельзи" і колишній голова партії "Голос" повідомив у Instagram та Facebook.

"Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлися",- йдеться у дописі.

Святослав Вакарчук написав, що повідомляє про це у соцмережах, "щоб убезпечити свою родину, близьких та друзів від зайвих запитань та незручностей".

Про причини розлучення із жінкою, з якою провів багато років, музикант не став писати, заявивши, що "вони залишаються нашою з Лялею особистою справою".

"Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми", - написав Святослав Вакарчук, подякувавши їй "за любов, за мудрість, за опору", а також за доньку Діану.

Він також висловив сподівання, що цей пост убезпечить його та дружину від "додаткових запитань та дискусій".

Святослав Вакарчук та стилістка Ляля Фонарьова жили разом понад 20 років. Вони разом виховували доньку Лялі від попереднього шлюбу Діану.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Святослав Вакарчук двічі намагався ствердитися і в політиці, проте музика перемогла

Рівно рік тому, у червні 2020 Святослав Вакарчук заявив про те, що здає депутський мандат, - на той час він був депутатом від партії "Голос", яку свого часу заснував та очолював.

До цього музикант вже був депутатом. Восени 2007 року він пройшов до парламенту за списком "Нашої України - Народної самооборони". Але за рік вирішив піти з парламенту.

Тоді він заявив, що отримав важливий досвід, але "політична боротьба стала самодостатньою, вона фактично втратила якусь ціль та стала боротьбою заради боротьби".