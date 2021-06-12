Крістіан Еріксен знепритомнів прямо на полі. Матч Євро 2020 призупинили

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Friedemann Vogel - Pool/Getty Images

Ключовий футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен отямився у лікарні після падіння в матчі Євро-2020 проти Фінляндії, підтвердила Футбольна асоціація Данії.

За інформацією організаторів турніру, стан 29-річного гравця стабілізувався.

Матч групи "В" Данія - Фінляндія зупинили у самому кінці першого тайму після того, як Еріксен несподівано впав на землю і знепритомнів - перед цим у нього влучив м'яч.

Арбітр і футболісти покликали медиків. Ті одразу на полі зробили футболісту масаж серця і серцево-легеневу реанімацію.

Потім Еріксена вивезли зі стадіону. Гру призупинили через надзвичайну ситуацію.

Організатори та арбітри провели зустріч з командами і їхніми представниками і врешті вирішили дограти поєдинок о 21:30 (за Києвом). Рахунок був на той момент 0:0. В УЄФА заявили, що погодилися відновити матч за запитом гравців обох команд.

Еріксен зараз у лікарні, його стан стабільний.

Медики поки що не повідомляли, що саме стало причиною інциденту.