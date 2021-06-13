Сім років війни і пів століття кохання. Історія переселенців з Донбасу

38 хвилин(и) тому

Війна на Сході України відібрала в Анатолія та Світлани їхній дім у Пісках.

Після багатьох місяців під обстрілами, подружжю довелося тікати на підконтрольну українській владі територію та обживати нову хату.

Анатолію та Світлані 74 роки. І понад 50 із них вони одружені. Війна не послабила їхньої любові та почуття гумору.

Секрет їхнього щастя намагався дізнатися кореспондент ВВС Ферґал Кін.