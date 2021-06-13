"Нам вдалося повернути Крістіана Еріксена" - герої Данії на Євро-2020

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

"Данія програла. Але життя перемогло". Так одна данська газета описала події минулого вечора на Євро-2020 у Копенгагені, коли гравець збірної Данії Крістіан Еріксен впав на полі й лікарі боролися за його життя.

Після стількох тривожних емоцій настало полегшення.

Полегшення від того, що Крістіан Еріксен, який знепритомнів під час матчу між Данією і Фінляндією, прийшов до тями і його стан стабільний.

Полегшення від того, що всі діяли дуже оперативно. Зі швидкістю, яка, можливо, врятувала життя колишнього півзахисника "Тоттенхему".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Це фото, як Крістіана Еріксена виносять з поля, але вже при тямі, стало полегшенням для багатьох, адже показало, що гравець живий

У неділю футбольний союз Данії повідмив, що стан Крістіана Еріксена стабільний, але він залишається у лікарні.

Ось як гравці, медики та рефері рятували Еріксена.

Перша реакція - Сімон К'єр і гравці Данії

Коли 29-річний Еріксен знепритомнів і впав на газон, стало зрозуміло, що відбувається щось дуже серйозне.

Гравці обох команд почали швидко кликати лікарів.

Але першим зреагував захисник збірної Данії Сімон К'єр - він не дав язику запасти у дихальні шляхи Еріксона і зробив все, щоб не сталося найстрашніше.

А вже потім за справу взялися лікарі.

Гравці збірної Данії обступили товариша по команді й відгородили його від камер та 15 тисяч глядачів на стадіоні в Копенгагені.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Данські гравці були вочевидь засмучені

Багато футболістів не змогли стримати сліз. Хтось молився.

Генрі Вінтер, головний футбольний оглядач The Times, сказав BBC Radio 5 Live: "Потрібно знати данську команду, це не просто товариші по команді, це друзі".

"Сімон К'єр і Каспер Шмейхель відразу ж кинулися на допомогу. І увесь цей час не пускали до місця подій дружину Еріксена", - додав Вінтер.

Зрештою 29-річного гравця міланського "Інтера" винесли з поля й доправили до лікарні.

Коли стало відомо, що Еріксен прийшов до тями, гру поновили, і Фінляндія виграла у шокованої Данії з рахунком 1:0 - данці при цьому не змогли забити пенальті.

Це перша сенсація на турнірі, але більшість вболівальників усе одно більше переживали про Еріксена.

Медики - "Ми зробили те, що повинні були зробити"

"Саме миттєва реакція лікарів врятувала життя футболіста", - сказав ВВС професор спортивної кардіології Санджай Шарма.

Лікар збірної Данії Мартін Боесен на післяматчевій пресконференції розповів, як розвивалися події:

"Було зрозуміло, що він знепритомнів.

Коли я підійшов до нього, він лежав на боці, дихав, я відчув пульс, але раптом щось змінилося і довелося робити штучне дихання.

Допомога прийшла дуже швидко від медичної бригади та іншого персоналу. Ми зробили те, що мали зробити, і змогли привести Крістіана до тями. Він говорив зі мною ще до того, як його відвезли до лікарні".

Такі події періодично трапляються просто під час футбольних ігор.

У 2012 році півзахисник англійського клубу "Болтон" Фабріс Муамба під час матчу переніс інфаркт.

Він одужав, але більше не грав.

"Це було страшно, але треба віддати належне медикам. Вони діяли надзвичайно. Мені подобається, як товариші по команді стали частоколом, щоб захистити Крістіана. Сподіваюся, все буде добре, і він упорається", - сказав Боесен BBC Sport.

Гравці завершили матч: "дехто не міг грати"

Данці мали два варіанти: догравати того ж вечора чи наступного дня опівдні.

Коли футболісти дізнались, що Еріксен прийшов до тями, погодились продовжити.

Гру поновили о 19:30 за Києвом, майже за дві години після того, як Еріксен знепритомнів.

"Хлопці не могли уявити, що завтра доведеться знову грати. Було легше вийти на поле та покінчити з цим сьогодні", - сказав головний тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд.

"Це був важкий вечір. Нам всім нагадали, що найважливіше в житті - людські відносини, близькі люди, родина і друзі.

Я дуже пишаюся гравцями, які так добре дбали один про одного. Крістіан один з моїх близьких друзів. І це нормально, що футболісти нічого не вирішували, поки не дізналися, що він прийшов до тями.

Неможливо грати з такими почуттями. Ми намагалися виграти. Але неймовірно вже те, що хлопці змогли вийти на поле і спробувати зіграти другу половину матчу.

Дехто був емоційно виснажений.

Всі наші думки та молитви з Крістіаном і його родиною. Він один з найкращих гравців, а як людина - ще кращий.

Це був дуже болючий досвід, і було б нормально відмовитися від гри, якби футболісти цього захотіли".

Коли гру все-таки поновили, Шмейхель припустився нехарактерної для себе помилки, що призвела до голу, і П'єр-Еміль Гейб'єрг не забив пенальті. Зазвичай пенальті виконував Еріксен.

Фанати підтримали

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У суботу ввечері за Еріксена переживали не лише вболівальники Данії, а й люди по всьому світу

Більшість вболівальників залишались на стадіоні в очікуванні новин, навіть коли здавалось малоймовірним, що гра продовжиться.

Якоїсь миті фінські фанати почали скандувати "Крістіан", а данці відповіли "Еріксен".

Всі вони аплодували стоячи, коли футболісти повернулися на поле, щоб продовжити гру.

"Переважна більшість фанатів не пішли, - розповів колишній гравець збірної Шотландії Пет Невін в ефірі BBC Radio 5 Live. - Схоже, вони просто хотіли почути хоч якісь новини. Коли оголосили, що Еріксен отямився, і матч продовжать, були сльози радості й полегшення".

Миттєва реакція рефері

Одну з ключових ролей у трагічних подіях відіграв і англійський рефері Ентоні Тейлор.

Суддя з Манчестера майже відразу зупинив гру та дав знак медикам.

Потім він вивів футболістів з поля у тунель, оскільки стало очевидно, що на певний час гру припинили.

Стан Крістіана Еріксена

Автор фото, EPA Підпис до фото, Товариш Еріксена по "Інтеру" передає йому привіт після забитого голу росіянам

Лідер данської збірної Крістіан Еріксен наразі залишиться у лікарні.З ранку в неділю він передав привіт партнерам по збірній через датський футбольний союз.

У повідомленні йдеться , що стан футболіста стабільний, він дякує всім за хвилювання і теплі побажання скоріше видужати.

Автор фото, DBU - En Del Af Noget Større Підпис до фото, Футбольний союз Данії про стан Ерксена: його стан стабільний, він залишається в лікарні для аналізів

Напевно Еріксен встиг поспілкуватися з товаришами і безпосередньо, а не тільки через функціонерів і лікарів. Наприклад з бельгійцем Ромелу Лукаку, з яким виграв італійський чемпіонат в цьому сезоні в "Інтері".Лукаку напередодні доклався до перемоги Бельгії над росіянами - як тільки він забив гол збірній Росії, то рвонув до телекамери, і, мало не цілуючи об'єктив, прокричав "Кріс! Кріс! Я люблю тебе!".