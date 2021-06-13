Найважливіше рішення в історії людства: Аттенборо закликає G7 реагувати на зміни клімату

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Сер Девід Аттенборо

Лідери "Великої сімки" (G7) зараз стоять перед найважливішим рішенням в історії людства, яке має допомогти впоратися зі зміною клімату на планеті. Про це заявив британський натураліста сер Девід Аттенборо, пише журналістка BBC News Далсі Лі.

У неділю Аттенборо звернеться до світових лідерів на саміті G7 у Корнуоллі, де вони обговорюватимуть плани скоротити викиди вуглецю та зберегти біорізноманіття.

Перед цим натураліст попередив, що саме зараз людство може бути "на межі дестабілізації цілої планети".

Зміни клімату, які раніше називали "глобальним потеплінням", - одна з головних тем триденного саміту "Великої сімки".

Очікується, що країни G7 - Велика Британія, США, Канада, Японія, Франція, Німеччина та Італія - зобов'яжуться до 2030 року майже вдвічі скоротити свої викиди, до рівня 2010 року.

"На межі дестабілізації планети"

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Також G7 мають визначити, як саме вони досягатимуть поставлених цілей.

Зокрема це може бути поступова відмова від бензинових та дизельних авто, припинення прямої державної підтримки видобутку викопного палива в інших країнах та якнайшвидша відмова від необмеженого використання вугілля - це означає, що вугільні електростанції зобов'яжуть вкладати гроші в технології, які забирають вуглець і вуглекислий газ з атмосфери та безпечно зберігають його.

Як відзначає аналітик BBC News з питань навколишнього середовища Роджер Харрабін, "дуже не вистачало деталей щодо двох моментів: запропонованого зеленого плану допомоги країнам, що розвиваються, отримати чисті технології та суми готівки, яку багатші [країни] дадуть біднішим на боротьбу з кліматичною кризою".

А Девід Аттенборо перед недільним обговоренням G7 відзначив: "Світ природи сьогодні дуже зменшився. Це не можна заперечувати".

"Наш клімат швидко теплішає. І це без сумнівів. Наші суспільства та нації нерівні й це, на жаль, просто помітити", - додав натураліст.

"Але питання, яке ставить перед нам наука саме у 2021 році, стосується того, чи знаходимося ми через усі ці переплетені між собою факти на межі дестабілізації всієї планети", - попередив Девід Аттенборо.

"Якщо це справді так, то рішення, які ми ухвалимо протягом цього десятиліття - особливо рішення економічно розвинутих націй - є найважливішими в історії людства", - наголосив він.

Підпис до фото, Лідери країни G7 на саміті в Корнуоллі, а також голова Єврокомісії

Водночас Китай, який, за оцінками британських аналітиків з Rhodium Group, відповідальний за 27% світових викидів парникових газів, не входить до "Великої сімки".

Збереження біорізноманіття

До кінця десятиліття G7 також мають ухвалити план підтримки біорізноманіття - збереження видів рослин та тварин у їхніх екосистемах.

Цей план, як очікується, підтримає глобальну ціль зробити природоохоронними мінімум 30% території суші та океанів до 2030 року.

Британський прем'єр Борис Джонсон, наприклад, запускає фонд з бюджетом 500 мільйонів фунтів, спрямований на захист життя в морях і океанах.

Цей "Фонд блакитної планети" (Blue Planet Fund) допомагатиме таким країнам як Гана, Індонезія та тихоокеанські острівні держави боротися з незаконним виловом риби, відновлювати прибережні екосистеми рифів і мангрових заростей та зменшувати забруднення морів.

Саміт G7 супроводжують демонстрації сотень активістів у Корнуоллі, які вимагають від світових лідерів вирішення проблем забруднення океанів та змін клімату.

Доповідь ООН від 2019 року звертає увагу, що зростання викидів вуглекислого газу треба обмежити вже у 2020-х роках, щоб клімат на планеті не став теплішим на понад 1,5 C і темп потепління атмосфери не перевищив так звану "безпечну межу".

Що таке зміни клімату

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Середня температура на Землі становить близько 15 градусів Цельсія, хоча у минулому вона бувала набагато вищою чи нижчою.

Тобто, клімат на планеті періодично змінюється з природних причин.

Однак зараз, як кажуть вчені, ці кліматичні зміни відбуваються так швидко, як ніколи до цього.

Це пов'язують з парниковим ефектом, коли атмосфера Землі зберігає більше, ніж раніше, енергії від Сонця.

Сонячна енергія, що яку Земля випромінює зі своєї поверхні назад у космос, поглинається парниковими газами й повторно випромінюється вже у всіх напрямках.

Це нагріває нижні шари атмосфери і поверхню планети.

Взагалі, без парникового ефекту Земля була б на 30 градусів холодніша, що зробило б умови для життя на ній значно складнішими.

Однак вчені вважають, що людство посилює парниковий ефект викидами промислових газів та через сільське господарство. Через це все більше сонячної енергії залишається на Землі й температура на ній зростає вище, ніж за природних процесів.

Таке явище називають зміною клімату або ж глобальним потеплінням.