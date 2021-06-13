Нетаньягу йде: найбільш "довгограючий" прем’єр Ізраїлю залишає посаду

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images / Reuters Підпис до фото, Нетаньягу йде після 12 років на чолі Ізраїлю. Тепер щонайменше на два роки його замінить Нафталі Беннет

У неділю вдень у Ізраїлі пройде голосування, за підсумками якого сформують новий уряд. Це покладе край правлінню Беньяміна Нетаньягу, що займав пост прем'єра найдовше в історії країни: 12 років поспіль, і загалом відбув рекордні п'ять термінів.

Найважливіше недільне засідання Кнесету має відкритися о 16:00 за місцевим часом (збігається з київським).

Очікується, що новим прем'єр-міністром стане колишній міністр оборони, правий політик Нафталі Беннет. Його кабінет сформований у коаліції з центристською партією та її лідером Яіром Лапідом. Сторони домовилися, що Беннет буде прем'єр-міністром два роки, а потім поступиться цим місцем Лапіду ще на два роки до нових парламентських виборів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Новим главою уряду стане правий політик Нафталі Беннет - спецназівець, мільйонер і націоналіст

У п'ятницю всі коаліційні домовленості нарешті підписали і передали у секретаріат Кнесету, оголосили у союзі правих партій "Яміна", лідером якого є Беннет, і цей момент, за його словами, "поклав кінець двом з половиною рокам політичної кризи".

71-річний Нетаньягу не зміг сформувати уряд після виборів у Ізраїлі 23 березня - вже четвертих за останні два роки. У новому кабінеті він стане лідером правої опозиційної партії "Лікуд". Ця партія все ще найпопулярніша в країні, але з кожним разом набирає менше місць в парламенті.

Нетаньягу виступив проти можливого нового уряду, назвавши його "небезпечною коаліцією шахрайства і капітуляції" та пообіцяв "дуже швидко скинути його".

У країні триває судовий процес над ним за звинуваченням у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою. Він все заперечує.

"Bye bye, Bibi, bye bye"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Беньямін Нетаньягу

Репутація Нетаньягу за роки правління сильно похитнулася: його називають "міністром злочинності" і звинувачують у неправильних рішеннях під час коронавірусної кризи і її економічних наслідків.

Нетаньягу призначив вибори у квітні 2019 року, але не отримав достатньої підтримки, щоб сформувати новий коаліційний уряд.

Далі були ще двоє виборів, і всі вони були безрезультатні.

У підсумку третіх виборів створили уряд, в якому Нетаньягу погодився розділити владу з тодішнім лідером опозиції Бенні Ганцем.

Але в грудні політична домовленість розвалилася, що призвело до четвертих виборів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Противники Нетаньягу святкували його майбутню відставку

Святкування близько двох тисяч його опонентів з нагоди закінчення правління Нетаньягу почалися пізно ввечері в суботу 12 червня біля його офіційної резиденції в Єрусалимі.

Люди тримали плакати, говорить: "Bye Bye, Bibi, Bye bye", ("Бува, Бібі, бувай"). Демонстранти співали, били у барабани і танцювали.

Яким буде новий кабінет?

У новий альянс входять партії, які мають великі ідеологічні розбіжності.

Це коаліція безпрецедентно різних політсил, від правих ("Яміна", "Тіква Хадаша" і "Наш дім Ізраїль", яку через багатьох прихильників серед емігрантів з колишнього СРСР називають "російською партією") до центристських ("Єш Атід" і "Кахоль-лаван") і лівих (Лейбористська партія і "Мерец". Нарешті, є там і консервативна ісламська партія "Об'єднаний арабський список" (РААМ).

Також очікується, що в уряді буде рекордна кількість жінок серед міністрів - вісім.

Автор фото, EMMANUEL DUNAND

Хоча у партій мало спільного в політичному плані, вони єдині у своєму бажанні поставити крапку в багаторічному правлінні Нетаньягу.

Альянс виник через два тижні після 11-денної війни між Ізраїлем і ХАМАС, ісламістським угрупованням, яке править палестинським анклавом в секторі Газа. А також після міжобщинних зіткнень в ізраїльських містах з численним арабським населенням.

Лідери коаліційних партій пообіцяли спробувати працювати на основі консенсусу, щоб усунути розбіжності в ізраїльському суспільстві, при цьому дотримуючись власних ідеологій.

Загалом же вони планують не робити радикальних кроків з міжнародних питань і зосередитися на внутрішніх реформах.

Нафталі Беннет заявив, що його уряд зосередиться на сферах, де можлива загальна згода, таких як економічні питання або пандемія коронавірусу, уникаючи при цьому найбільш спірних проблем.

"Нікому не доведеться відмовлятися від своєї ідеології, - сказав він, - але всім доведеться відкласти реалізацію деяких зі своїх мрій... Ми зосередимося на тому, чого можна досягти, а не на суперечках про те, чого не можемо".

Проте, включення в уряд консерваторів "РААМ" і лівих неарабських ізраїльських партій означає, що можуть бути тертя з таких питань, як політика Ізраїлю щодо палестинців - адже, наприклад, "Яміна" й інша права партія "Тіква Хадаша" підтримують збереження єврейських поселень на Західному Березі річки Йордан.

Труднощі можуть виникнути і з соціальною політикою - деякі партії хочуть просувати права геїв, і, наприклад, визнати одностатеві шлюби. "РААМ" вочевидь буде проти цього.

Беннета часто називають ультранаціоналістом, а сам він вважає себе більш правим, ніж Беньямін Нетаньягу.

Нафталі Беннет стверджує, що Ізраїль має бути національною державою євреїв, і наполягає, що в Ізраїлю є історичні права на Західний берег, Східний Єрусалим і окуповані ізраїльтянами в 1967 році сирійські Голанські висоти.

Беннета раніше вважали близьким союзником Нетаньягу: в 2006-2008 роках він був головою його апарату. Але потім вони розсварилися, Беннет вийшов з "Лікуду", партії Нетаньягу, вступив у праву силу "Єврейський дім" і в 2013 році провів її в парламент.

Згодом Беннет займав міністерські посади у різних складах уряду до 2019 року.

Далі його нинішня партія "Яміна" провалилася на чергових виборах Кнесету, але вже на наступних позачергових виборах Беннет в парламент повернувся.

У новому кабінеті буде 28 міністрів і шість заступників міністрів, що зробить його третім за величиною в історії Ізраїлю, поступившись тільки попередньому уряду, що йде (35 міністрів кабінету), і уряду того ж Нетаньягу 2009-2013 років (30 міністрів).

В ізраїльській виборчій системі пропорційного представництва одній партії важко отримати достатньо місць, щоб сформувати всі уряд самостійно.

Уряду треба спиратися на більшість у Кнесеті, тобто мати там мінімум 61 голос з 120.