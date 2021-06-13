Як Каролінги відкупалися від вікінгів та чому зникає грип - наукові новини

Леонід Лунєєв

ВВС

1 година тому

Серед наукових новин тижня:

Як коронавірус знищив звичайний грип

Товарно-грошові відносини у мавп-капуцинів

Скарб, що врятував Париж від вікінгів

Вірус, який зник

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Надзвичайні заходи індивідуального захисту проти пандемії коронавірусу призвели до того, що різко знизилась захворюваність звичайними видами грипу, а два підвиди вірусів, на думку експертів, і зовсім могли зникнути.

Щоб пояснити механізм зникнення вірусів, необхідно зрозуміти їхню класифікацію.

Сезонні епідемії грипу викликають дві групи вірусів: інфлюенца А та Б.

Віруси інфлюенца А поділяють на підвиди залежно від білків на їхній поверхні - гемаглютиніну (H) та нейрамінідази (N).

Зараз серед населення циркулюють віруси H1N1 та H3N2, кожен з яких поділяють на підвиди.

А от віруси грипу інфлюенца-Б не поділяються на підвиди, але мають дві лінії - Б-Ямагата та Б-Вікторія.

Так ось, підвид H3N2, відомий як 3c3.A, та лінію Б-Ямагата не фіксували з березня 2020 року.

На відміну від біологічного різноманіття видів у природі, зменшення видів або диверсифікації вірусів - це гарна (для людства) ознака.

Щороку фахівці, що займаються розробкою вакцин, за кілька місяців до початку сезону грипу, відстежують штами, які циркулюють у світі, та намагаються вгадати, які з них будуть найпоширенішими (адже зробити щеплення від усіх видів грипу неможливо - це надто складно й дорого).

Тож чим менше штамів - тим легше зробити вибір, і тим більше шансів, що ви отримаєте правильне щеплення.

Особливим різноманіттям відрізняється група H3N2, і до пандемії підвиди цього вірусу з кожним роком множилися.

"Раніше, коли ми складали рекомендації щодо вакцин, цей вірус завжди був головним болем", - каже представник ВООЗ Річард Веббі. Тому, за його словами, різке зниження різноманіття цього вірусу стало чудовою новиною.

Втім, Веббі радить не радіти завчасно, оскільки той факт, що вірус давно не згадують в офіційній статистиці, ще не означає, що він стовідсотково повністю зник.

Були б гроші...

Автор фото, Getty Images

Приємно відчувати себе вінцями творіння, приємно думати, що тільки нам, виду Homo Sapiens, зрозумілі такі складні концепції як товарно-грошові відносини, до яких ми наполегливо йшли сотні тисяч років (щоб тепер активно боротися з глобалізацією).

Однак під час експерименту за участю мавп-капуцинів економіст Кіт Чен та психолог Лорі Сантос з Єльського університету наочно довели, що примати також розуміють концепцію грошей.

Ба більше - вони швидко розуміють, як грошима можна скористатися.

"У капуцинів крихітний мозок, і він зосереджений на сексі та їжі, - пишуть Чен і Сантос у своїй науковій роботі. - Капуцина можна схарактеризувати як один бездонний шлунок - його можна годувати цілий день, аж поки його не знудить, після чого він відразу прийде за добавкою".

Власне, саме ці егоїстичні та примітивні потреби вчені й використали у своєму експерименті, попередньо навчивши мавп "купувати" виноград, яблука та інші смаколики. І поки економіст вивчав спонукальні мотиви, психолог зосередився на самій поведінці приматів.

Грошовою одиницею став жетон - сріблястий значок з діркою посередині. Кілька місяців мавп навчали навичкам купівлі-продажу, і після того, як капуцини усвідомили, що за жетон можна придбати щось смачне, кожній мавпі видали на кишенькові витрати по 12 жетонів, залишивши за ними право обирати, на яку їжу (за різною ціною) вони хочуть їх витратити.

В результаті з'ясувалося, що мавпи чудово розуміють що по чому і навіть підраховують в голові свій бюджет. А коли влаштували розпродаж желатинових цукерок, і за ті ж гроші можна було купити більше цукерок, ніж винограду, мавпи відреагували відповідно до законів ринку.

На наступному етапі капуцинів навчили основам гри на гроші, і ті почали діяти так само ірраціонально, як люди, що підсіли на азартні ігри.

За словами Чена, це зробило мавп статистично майже ідентично подібними до більшості інвесторів та біржових гравців.

Але чи справді капуцини зрозуміли вартість грошей, чи діяли бездумно лише заради того, щоб отримати ласощі?

Коли дослідники нарізали огірок кружальцями, що нагадували "гроші" капуцинів, а не звичайними кубиками, одна з мавп задумливо пожувала свій огірок і негайно повернула його людям, сподіваючись купити на нього щось смачненьке.

Доходило і до крадіжки. І хоч жодна з мавп не намагалась запастися жетонами, усі без винятку хотіли отримати більше жетонів, ніж годилося.

А коли один хитрий капуцин зміг схопити цілий лоток з жетонами і накивав п'ятами, у вольєрі почалася така метушня, наче грабіжники, що тікали від поліції, почали кидати на дорогу гроші з мішка.

Концепція грошей передбачає розуміння того, що ви можете витратити їх на товари й послуги.

Так ось, дослідники зробили ще одне цікаве спостереження: під час тієї ж історії з вкраденим лотком жетонів одна з мавп вирішила заплатити жетонами за сексуальні послуги, а "повія" негайно використала заробіток для купівлі винограду.

Отже, були б гроші, а як ними скористатися, мавпи можуть розібратися і без підказки.

Як Каролінги Париж від вікінгів рятували

Автор фото, Museum of Ostróda

Скарб зі 118 срібних монет віком близько 1200 років, знайдених на північному сході Польщі, цілком може бути частиною викупу, який Каролінгська імперія заплатила вікінгам, щоб ті забралися геть з їхньої столиці - Парижа.

Династію Каролінгів заснував король франків Карл Великий (він же Шарлемань), і у VIII- IX ст. вона займала територію сучасної Франції, Німеччини, Швейцарії та північної Італії.

Раніше у Польщі знайшли лише три таких монети Каролінгів з характерним латинським написом та зображенням розп'яття у центрі.

Археологи поки що не знають, чи ці монети спеціально заховали, чи загубили, оскільки в ті часи це була безлюдна глушина, і поблизу не знайшли жодних ознак прадавнього житла.

Тоді перше середньовічне польське королівство ще не було засноване, а населяли цей регіон слов'янські племена, які користувалися переважно срібними арабськими дирхамами, котрі їм платили купці-работоргівці з Багдадського халіфату.

Однак вчені не виключають, що гроші потрапили туди з торговельно-ремісничого центру Трусо поблизу балтійського узбережжя, де торгували бурштином, хутром та рабами. Саме там і знайшли попередні три каролінзькі монети.

Якщо це так, то не виключено, що гроші спочатку були частиною викупу, за допомогою якого король Каролінгів Карл II Лисий, онук Карла Великого та син імператора Людовика Благочестивого, хотів відкупитися від вікінгів, що погрожували захопити Париж.

Скандинавські рейдери часто нападали на Імперію Каролінгів, заходячи углиб їхньої території. Як свідчать літописи, які вели ченці, у 845 році флот вікінгів дійшов Сеною до Парижа і взяв в облогу місто, яке тоді лежало на острові посеред річки.

Карл Лисий тоді нібито заплатив загарбникам 7 тисяч ліврів - більш ніж 5 тонн срібла й золота - щоб врятувати місто від розграбування.

"Якщо виявиться, що більшу частину зі знайдених монет викарбували в Парижі - а деякі з них точно паризького виробництва, - то зовсім не виключено, що це справді частина викупу, - вважає археолог та експерт-нумізмат з Варшавського університету Матеуш Богуцький, - однак говорити про це з упевненістю ще зарано".