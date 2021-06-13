Горбатий кит ковтнув і виплюнув американця. Той живий і здоровий

1 година тому

Автор фото, SPL / Packard Family Підпис до фото, Горбаті кити можуть сягати більше 15 метрів у довжину

Ловець лобстерів з США розповів, як мало не став частиною харчового ланцюга океану. Він потрапив до пащі кита, але, на щастя, тварина його виплюнула.

Чоловік отримав лише підозру на вивих коліна.

Як це сталося?

За словами 56-річного Майкла Пакарда, у п'ятницю вранці він, як завжди, вийшов у море на своєму човні біля узбережжя півострова Кейп-Код у штаті Массачусетс.

Погода була тепла й тиха, видимість гарна.

Але пірнувши у воду з водолазним спорядженням, щоб зібрати з дна лобстерів, Пакард незабаром відчув сильний поштовх та опинився у повній темряві.

Автор фото, Packard Family Підпис до фото, Майкла Пакарда выписали из больницы в тот же день

"Я відчував, що рухаюся, і що м'язи кита стискаються", - розповів Пакард в інтерв'ю місцевому виданню Cape Cod Times після виписки з лікарні того ж дня.

Ловець лобстерів розповів, як спочатку подумав, що потрапив до пащі акули, "але потім помацав навколо й зрозумів, що зубів немає".

Це, однак, не принесло йому полегшення.

"О Боже! Я у пащі кита, і він намагається мене проковтнути. Ну все, зараз я помру", - згадує свої думки Пакард.

У той момент, за його словами, він подумав про свою дружину і синів 12 і 15 років.

30-40 моторошних секунд

Утім кит, відчувши дискомфорт, затрусив головою, сплив на поверхню та виплюнув людину, що застрягла у нього в пащі.

Пакард вважає, що провів там близько 30-40 моторошних секунд.

"Я побачив світло, а він почав трясти головою з боку в бік, і раптом я зрозумів, що я вже зовні", - описав своє визволення Пакард.

Колега Пакарда, що був у човні, допоміг йому вилізти на борт та викликав рятівну службу. Після недовгого обстеження у лікарні Пакарда виписали того ж дня.

Горбаті кити можуть сягати більше 15 м завдовжки та важити близько 36 тонн. За даними Міжнародного фонду дикої природи, зараз їх близько 60 тисяч у світі.

Вони широко відкривають пащу та ковтають рибу, яка туди запливає.

Але щоб з рибою до пащі потрапила людей - це, судячи з усього, рідкісний випадок, вважає Джук Роббінс, місцева фахівчиня з китів, з якою поговорило видання Cape Cod Times.

"Судячи з опису події, це була помилка або випадковість з боку кита", - сказала вона, додавши, що горбаті кити не поводяться агресивно і не нападають на людей.

Майкл Пакард упродовж 40 років займається виловом лобстерів біля узбережжя півострова Кейп-Код в США, і попри прохання дружини змінити професію, поки що не збирається цього робити.