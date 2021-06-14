Помер знаменитий хореограф Григорій Чапкіс

37 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

У неділю увечері на 92-му році життя помер знаменитий хореограф Григорій Чапкіс.

Інформацію про смерть підтвердив в Instagram син Чапкіса Грег, який живе і працює хореографом у США.

Він опублікував фото з батьком і підписав його: "Спочивай з миром, батьку. Легенда ніколи не помирає".

В коментарі ТСН Грег Чапкіс повідомив, що танцюрист помер від старості.

"Ми всі все ще шоковані. Помер, бо старенький. 92 роки людині, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки", - повідомив він.

Чим був відомий Григорій Чапкіс?

Григорій Чапкіс народився 1930 року у Кишиневі, який на той момент належав королівству Румунія, в єврейській родині.

Після війни його родина оселилася у Києві, а 15-річний Григорій став танцюристом Ансамблю пісні й танцю "Трудові резерви". З 1955 року виступав у складі Ансамблю танцю УРСР Павла Вірського.

Автор фото, УНІАН

Танцював під час заходів, які відвідували комуністичні лідери різних країн - Йосип Сталін, Мао Цзедун, Хо Ши Мін, а також світові знаменитості, такі як Сальвадор Далі.

У незалежній Україні відкрив власну школу танців, брав участь як член журі у різноманітних телешоу, зокрема, у "Танцях з зірками".

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Одна з останніх появ Григорія Чапкіса на публіці - на святкуванні власного 90-річного ювілею у лютому 2020 року