Головний біль і нежить: вчені вказують на нові симптоми коронавірусу

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Головний біль, біль у горлі та нежить зараз є найбільш поширеними симптомами, пов'язаними з коронавірусною хворобою у Великій Британії, стверджують дослідники.

Професор Тім Спектор, який досліджує симптоми коронавірусу, каже, що у випадку захворювання новим варіантом коронавірусу, відомим як Дельта, хворі можуть відчувати щось схоже на звичайну застуду. Особливо, коли це молоді люди.

Попри те, що вони можуть не почуватися зле, вони можуть бути заразними та загрожувати іншим.

Той, хто вважає, що може бути хворим на ковід, повинен зробити тест.

У червні Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила позначати штами Covid-19 літерами грецького алфавіту.

Так для британського варіанту обрали літеру Альфа, для південноафриканського - Бета, а для індійського - Дельта.

Це зробили для того, щоб подолати стигму довкола країн походження вірусу.

Як змінилися симптоми

Класичними симптомами Covid-19, на які люди повинні звертати увагу, є:

кашель

лихоманка

втрата запаху або смаку.

Але професор Спектор твердить, що зараз такі симптоми зустрічаються рідше. Про це свідчать дані, які його команда отримувала від тисяч людей, що описали свої симптоми у відповідному додатку.

"З початку травня ми розглядаємо найпопулярніші симптоми користувачів додатку - і вони не такі, як були раніше", - каже він.

Зміни, схоже, пов'язані зі збільшенням поширення варіанту Дельта, який вперше виявили в Індії, а зараз це 90% випадків захворювання на Covid у Британії.

Лихоманка залишається досить поширеним симптомом, але втрата нюху більше не є з-поміж топ-10 симптомів, говорить професор Спектор.

Відчуття "вимкненості"

"Цей варіант, здається, працює дещо інакше", - каже дослідник.

"Люди можуть подумати, що у них просто якась сезонна застуда. Вони продовжують ходити на вечірки і можуть заразити ще шістьох людей. Ми вважаємо, що це створює багато проблем", - додає професор.

За його словами, люди молодшого віку все одно відчуватимуть м'які симптоми хвороби.

"Ви можете відчувати хворобу як сильну застуду чи якесь дивне відчуття "вимкнення", але залишайтеся вдома і зробіть тест", - радить професор Спектор.

Біль у м'язах

Широкий спектр додаткових симптомів виявило і дослідження Імперського коледжу Лондона, у якому взяли участь понад мільйон людей в Англії. Це дослідження робили, коли домінував варіант Альфа або ж британський, як його ще називають.

Озноб, втрата апетиту, головний біль і біль у м'язах - такі ознаки поряд з класичними симптомами виявляли в інфікованих.

Британське керівництво у сфері охорони здоров'я наголошує, що основними симптомами коронавірусу є безперервний кашель, висока температура, втрата або зміна запаху або смаку.

"Є й кілька інших симптомів, пов'язаних з Covid-19. Ці інші симптоми можуть мати різну причину виникнення і самі по собі не є підставою для проведення тесту на Covid-19", - йдеться у повідомленні.

З будь-якими симптомами хвороби завжди варто звертатися до лікаря.