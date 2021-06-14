Протасевича несподівано вивели на брифінг білоруської влади про Ryanair
Міністерство закордонних справ Білорусі вивело затриманого в Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича на брифінг щодо інциденту з рейсом Ryanair.
Це видно з онлайн-трансляції, яку веде МЗС Білорусі.
Спочатку білоруське МЗС анонсувало, що у пресконференції візьме участь Департамент авіації Міністерства транспорту, Слідчий комітет, Міноборони, прикордонники та "інші релевантні спікери".
Але за лічені хвилини до початку до зали занесли табличку з іменем Романа Протасевича, вибачилися за затримку і пояснили, що в останній момент, "він захотів взяти участь".
Кореспондент ВВС Джона Фішер розповів, що прийшов на брифінг, щоби почути позицію білоруської влади щодо незаконного затримання літака Ryanair у Мінську.
За словами журналіста, коли оголосили, що на брифінгу буде присутній Роман Протасевич, стало зрозуміло, що він "перебував там не з власної волі, адже його утримують в ув'язненні".
Тому, пояснює журналіст ВВС, він був змушений залишити брифінг.
"Нас обдурили, адже наша присутність тут надала б ваги і зробила б офіційною цю пресподію... Коли ми усвідомили, що саме він буде брати участь у пресконференції, зрозуміли - ми не можемо тут бути", - пояснив Джона Фішер.
Версія білоруської влади
Командувач Військово-повітряних сил Білорусі Ігор Голуб показував слайди і скріншоти, наполягаючи, що ніякого перехоплення рейсу Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни - Вільнюс, не було.
"До кордону з Литвою - 2-2,5 хв польоту. Але командир повітряного судна почав розворот. На фото поряд немає винищувача", - сказав він, демонструючи слайди.
"Там була команда: ми вам рекомендуємо, а командир повітряного судна вирішив сам піти на посадку в аеропорт Мінськ-2", - пояснив військовий.
Що сказав Протасевич
Сам Роман Протасевич, відповідаючи на запитання журналістів, запевнив, що він "почувається чудово", ні на що скарг не має і його "ніхто не бив".
Запевнив, що його не змушували до співпраці зі слідством.
І додав, що заручниками ситуації стали його дівчина Софія Сапега, яку разом з ним затримали у Мінську, та його батьки, які зараз перебувають у Польщі.
ВВС не може перевірити ці слова Романа Протасевича, а також те, чи справді він не перебуває під примусом.
Заарештований журналіст знову повторював, що співпрацює зі слідством і дає покази. Те ж саме він вже говорив на двох відео, які показували в ефірі державного телеканалу ОНТ.
Батько Протасевича Дмитро тоді заявив, що цей ефір був "результатом тижня тортур", і не виключив, що його син перебував під впливом психотропних препаратів.
Перехоплення літака
Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали у Мінську 23 травня по тому, як літак Ryanair із Афін до Вільнюса здійснив вимушену посадку у білоруській столиці - начебто, через бомбу на борту, якої так і не знайшли.
І Романа Протасевича, і Софію Сапегу, яка є громадянкою Росії, нині утримують у слідчому ізоляторі КДБ.
Роману Протасевичу 26 років.
У 2015 році він разом з товаришем Степаном Путилою створив YouTube-блог NEXTA, який згодом, під час масових протестів у Білорусі минулого року, став Telegram-каналом з мільйонною аудиторією.
У Білорусі проти нього відкрили кілька справ, а пізніше його внесли до списку осіб, яких підозрюють у "причетності до терористичної діяльності", за що у країні передбачені найсуворіші санкції.