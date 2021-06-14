Протасевича несподівано вивели на брифінг білоруської влади про Ryanair

9 годин(и) тому

Автор фото, ВВС

Міністерство закордонних справ Білорусі вивело затриманого в Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича на брифінг щодо інциденту з рейсом Ryanair.

Це видно з онлайн-трансляції, яку веде МЗС Білорусі.

Автор фото, ВВС

Спочатку білоруське МЗС анонсувало, що у пресконференції візьме участь Департамент авіації Міністерства транспорту, Слідчий комітет, Міноборони, прикордонники та "інші релевантні спікери".

Але за лічені хвилини до початку до зали занесли табличку з іменем Романа Протасевича, вибачилися за затримку і пояснили, що в останній момент, "він захотів взяти участь".

Кореспондент ВВС Джона Фішер розповів, що прийшов на брифінг, щоби почути позицію білоруської влади щодо незаконного затримання літака Ryanair у Мінську.

За словами журналіста, коли оголосили, що на брифінгу буде присутній Роман Протасевич, стало зрозуміло, що він "перебував там не з власної волі, адже його утримують в ув'язненні".

Тому, пояснює журналіст ВВС, він був змушений залишити брифінг.

"Нас обдурили, адже наша присутність тут надала б ваги і зробила б офіційною цю пресподію... Коли ми усвідомили, що саме він буде брати участь у пресконференції, зрозуміли - ми не можемо тут бути", - пояснив Джона Фішер.

Версія білоруської влади

Командувач Військово-повітряних сил Білорусі Ігор Голуб показував слайди і скріншоти, наполягаючи, що ніякого перехоплення рейсу Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни - Вільнюс, не було.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Такі роздаткові матеріали роздавали присутнім у залі

"До кордону з Литвою - 2-2,5 хв польоту. Але командир повітряного судна почав розворот. На фото поряд немає винищувача", - сказав він, демонструючи слайди.

"Там була команда: ми вам рекомендуємо, а командир повітряного судна вирішив сам піти на посадку в аеропорт Мінськ-2", - пояснив військовий.

Що сказав Протасевич

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Романа Протасевича привели на брифінг в останній момент

Сам Роман Протасевич, відповідаючи на запитання журналістів, запевнив, що він "почувається чудово", ні на що скарг не має і його "ніхто не бив".

Запевнив, що його не змушували до співпраці зі слідством.

І додав, що заручниками ситуації стали його дівчина Софія Сапега, яку разом з ним затримали у Мінську, та його батьки, які зараз перебувають у Польщі.

ВВС не може перевірити ці слова Романа Протасевича, а також те, чи справді він не перебуває під примусом.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Родичі журналіста кажуть, що він дав перше інтерв'ю білоруському ТБ під тиском. На його руках були синці

Заарештований журналіст знову повторював, що співпрацює зі слідством і дає покази. Те ж саме він вже говорив на двох відео, які показували в ефірі державного телеканалу ОНТ.

Батько Протасевича Дмитро тоді заявив, що цей ефір був "результатом тижня тортур", і не виключив, що його син перебував під впливом психотропних препаратів.

Перехоплення літака

Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали у Мінську 23 травня по тому, як літак Ryanair із Афін до Вільнюса здійснив вимушену посадку у білоруській столиці - начебто, через бомбу на борту, якої так і не знайшли.

І Романа Протасевича, і Софію Сапегу, яка є громадянкою Росії, нині утримують у слідчому ізоляторі КДБ.

Автор фото, INSTAGRAM.COM/SAPEGA_SOFIA Підпис до фото, Софія Сапега - громадянка Росії

Роману Протасевичу 26 років.

У 2015 році він разом з товаришем Степаном Путилою створив YouTube-блог NEXTA, який згодом, під час масових протестів у Білорусі минулого року, став Telegram-каналом з мільйонною аудиторією.

У Білорусі проти нього відкрили кілька справ, а пізніше його внесли до списку осіб, яких підозрюють у "причетності до терористичної діяльності", за що у країні передбачені найсуворіші санкції.