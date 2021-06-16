Зустріч Байдена і Путіна. Головні деталі

49 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Головна подія 16 червня - зустріч президентів США та Росії, яка проходитиме у Женеві.

Востаннє Володимир Путін і Джо Байден зустрічалися ще у 2011 році, коли Байден був віцепрезидентом, а Путін - прем'єр-міністром.

Остання зустріч президентів Росії та США відбулася у 2018 році - за президентства Дональда Трампа.

Перемовини відбудуться на віллі Ла Гранж у Женеві - там само, де у 1985 році зустрічалися Михайло Горбачов і Рональд Рейган.

Як повідомили у Білому домі, зустріч президентів розпочнеться приблизно о 13.35 годині за місцевим часом (14.35 за Києвом). До цього Байден і Путін сфотографуються з президентом Швейцарії Гі Пармелоном.

Розширена зустріч за участю делегацій розпочнеться через дві години, а ще через дві - другий раунд особистої зустрічі президентів.

Після його завершення Байден і Путін виступлять з окремими заявами - від спільного брифінгу сторони вирішили відмовитися.

Автор фото, EPA

Незадовго до саміту в Білому домі розповіли про запитання, які Джо Байден має намір обговорити з російським лідером.

За словами американських чиновників, їх накопичилося чимало, але невідкладного вирішення потребують наступні:

контроль над озброєнням

військове втручання Росії в Україні

діяльність російських хакерів

переслідування Олексія Навального

зміни клімату

Упродовж останніх днів у пресі також обговорювалася тема можливого обміну ув'язненими між Росією і США.

У Кремлі основними темами зустрічі називали "стратегічну стабільність", боротьбу з кіберзлочинністю, інформаційну безпеку, клімат, Арктику і коронавірус.

Радник Володимира Путіна з міжнародних питань Юрій Ушаков також розповідав, що лідери обговорять зокрема Близький Схід, іранську ядерну програму, Афганістан, Нагірний Карабах, Україну, Білорусь і Навального.

З російського боку у зустрічі може брати участь "відповідальний" за українське питання в Кремлі Дмитро Козак.

Як зазначає британська Times, очікувати потепління у відносинах Москви і Вашингтона після зустрічі не варто.

Володимир Путін пересидів на посаді вже чотирьох американських президентів, нинішні відносини країн стали ще гіршими, ніж раніше, і важко уявити, що під час саміту сторони домовляться про щось осмислене, вважає видання.

Максимум для чого потрібна зустріч - забезпечити деяку передбачуваність у відносинах після хаотичного періоду правління Трампа, пише Times. Це передусім потрібно Путіну: російська економіка перебуває у дуже нестійкому стані. Він докладе усіх зусиль, аби хоча б відтермінувати нову порцію американських санкцій.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент США Рональд Рейган (ліворуч) та радянський лідер Михайло Горбачов провели історичні переговори "біля каміна" у Женеві в листопаді 1985 року

Республіканці в конгресі США і консервативні ЗМІ розкритикували Джо Байдена напередодні саміту. На їхню думку, він занадто слабкий, щоб вирішити російське питання, пише The New York Times.

Ведучий Fox News Шон Хенніті заявив в останньому ефірі, що Путін тепер зблизька побачить, наскільки слабким є Байден, і зрадіє, оскільки йому "подобається слабка Америка".

"Президент ніколи не відступить у сферах, які викликають в нього стурбованість, у сферах, де, на його думку, дії російського керівництва завдають шкоди США. І він, звісно, не має наміру стримуватися під час цієї зустрічі - ані в публічній її частині, ані у приватній", - відповіла на закиди прессекретар Байдена Джейн Псакі.

Чимало критиків також вважають, що надавши Путіну платформу для виступу на саміті, Байден певним чином заохочує його - замість того, аби покарати за його поведінку, пише Times.

Білий дім наполягає, що все це робиться в американських інтересах. Байден, кажуть там, зустрічається з Путіним не попри розбіжності між країнами, а через них.

Багато оглядачів також вважають, що для Путіна участь в саміті - показник престижу, адже зустріч ініціювала саме американська сторона.

На думку Washington Post, тон саміту в Женеві Володимир Путін задав у своєму свіжому інтерв'ю NBC: він був іронічним, уникав прямих відповідей, його тон був зневажливим і часом байдужим.

"Це і є послання Кремля: Путін погодився зустрітися, бо його про це попросили. Але жодні поступки в його плани не входять", - зазначає видання.