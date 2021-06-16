Пишуть, що Роналду обвалив акції Coca Cola, відсунувши пляшку. Що з цим не так

9 годин(и) тому

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У вівторок низка українських та міжнародних ЗМІ випустили новини з заголовками про те, що Кріштіану Роналду обвалив акції Coca-Cola, просто відсунувши зі столу пляшки з напоєм. Але чи дійсно це так?

Інцидент стався 14 червня, під час пресконференцїі перед матчем Угорщина-Португалія в рамках Євро-2020.

Роналду сів за стіл, а коли помітив, що перед ним стоять дві пляшки Coca-Cola, демонстративно відсунув їх вбік та порекомендував пити звичайну воду.

Вже незабаром після цього низка ЗМІ звернули увагу на падіння акцій Coca-Cola і пов'язали цей факт саме зі вчинком футболіста збірної Португалії.

"Роналду обвалив акції Coca-Cola. Жест португальця коштував компанії 4 мільярди доларів" - матеріали з такими заголовками почали з'являтися на сайтах як українських, так і західних видань.

У них йшлося, що наслідком вчинку нападника стало те, що ціна однієї акції Coca-Cola впала з 56,1 долара до 55,22 долара, і це коштувало компанії кілька мільярдів.

Проте насправді вчинок Роналду не має жодного стосунку до падіння акцій Coca-Cola, зазначають експерти.

Річ у тім, що за день до інциденту на пресконференції, в Coca-Cola був день виплати дивідендів, за рахунок чого ціна акцій була вищою - адже в неї входила майбутня виплата. А вже наступного дня акції торгувалися без включеної вартості дивіденду - і ціна акцій знизилася саме через це.

"Ось і все. В результаті суто технічна подія [...] Так відбувається завжди на ринку акцій. У Coca-Cola все добре", - написав у своєму фейсбуці інвестиційний банкір Сергій Фурса.

До того ж в видання Sports.ru звернуло увагу на те, що перші новини про вчинок Роналду стали з'являтися близько 17 години вечора, а вірусну популярність в соцмережах відео з пресконференції почало набирати ще пізніше.

Падіння вартості акцій Coca-Cola почалося раніше - тобто учасники ринку навіть не здогадувалися про інцидент з Роналду.

"До чого це все? До того, як легко поширювати фейки на теми, в яких мало хто розбирається. І як, здавалося б, очевидні речі виявляються просто випадковим співпадінням", - резюмує історію Сергій Фурса.