"Село зовсім вмирає". Як живуть старовіри Буковини

22 хвилин(и) тому

На Буковині є село, куди не дістаються негаразди великого світу.

Тут говорять дивакуватою мовою, живуть з землі та шанують традиції пращурів. Біла Криниця - особливе місце, де живуть ті, хто називає себе старообрядцями.

Вони приїхали сюди з Росії ще у XVIII столітті, рятуючись від релігійних переслідувань.

Свого часу село було центром старообрядництва і місцем, де відбулися два всесвітні собори старовірів. Проте ті часи пішли у минуле.

Зараз у селі немає ані магазину, ані аптеки, молодь роз'їхалася до великих міст, але тут і досі лишаються жити ті, хто пам'ятає колишню велич цих місць.

Над матеріалом працювали Христина Тимофійчук, Василь Салига та Анастасія Грібанова.