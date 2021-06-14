Персонал фастфуду арештували - не пригостили поліцейських бургерами

1 година тому

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Усіх 19 працівників ресторану швидкого харчування у Пакистані арештували за те, що вони відмовилися пригостити групу поліцейських безкоштовними бургерами.

Працівників мережі Johnny & Jugnu в Лахорі затримали у суботу і протримали ніч.

"Таке трапилося не вперше... у нашому ресторані", - йдеться у заяві мережі.

Дев'ятьох поліцейських, причетних до інциденту, тимчасово відсторонили від роботи.

Старший працівник поліції провінції Інам Гані оголосив про відсторонення у Twitter, написавши: "Ніхто не має права брати закон у свої руки. Ми не потерпимо несправедливості. Усіх їх покарають".

У заяві, опублікованій Johnny & Jugnu у Facebook зазначено, що група поліцейських зайшла до ресторану за два дні до інциденту та попросила безкоштовні гамбургери.

"Після того, як їм відмовили, співробітники поліції погрожували нашим менеджерам. Але пішли, щоби наступного дня повернутися і далі залякувати і тиснути на нашу команду... безпідставними аргументами", - йдеться у повідомленні.

Фастфуд додає, що 11 червня "деякі співробітники поліції прийшли до нашої торгової точки і арештували нашого менеджера без пояснення причини. Потім вони спорожнили усю нашу філію, забравши всю нашу кухонну бригаду й інших менеджерів".

У ресторані повідомили, що працівникам не дозволяють закривати кухню, залишаючи "фритюрниці увімкненими, а клієнтів в очікуванні своїх замовлень".

Працівників затримали на сім годин. Вони розповіли, що офіцери поліції ображали та штовхали їх за те, що їм не дали безкоштовних гамбургерів.

Раніше прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан закликав до реформи поліції регіону Пенджаб, заявивши, що місцеві політики призначили "приятелів" для управління поліцейськими відділками.