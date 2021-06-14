НАТО дасть Україні ПДЧ і прийме в Альянс. Але коли

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Лідери НАТО підтвердили, що Україна буде членом НАТО. Про це йдеться в заключній декларації, ухваленій за підсумками саміту Альянсу, який відбувся у Брюсселі.

"Ми підтримуємо рішення, ухвалене на Бухарестському саміті, що Україна буде членом альянсу з Планом дій щодо членства як невід'ємною частиною процесу; ми підтверджуємо всі елементи цього рішення, а також подальші рішення, включно з тим, що кожного партнера оцінюватимуть по достоїнству", - йдеться в документі.

Таке формулювання щодо України звучить вперше. Щодо Грузії таке формулювання звучить з 2018 року.

Рішення саміту також закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

"Україна має повністю використовувати всі інструменти, доступні в межах Комісії Україна-НАТО, щоб досягти своєї мети щодо впровадження принципів і стандартів НАТО", - йдеться в декларації.

Союзники також закликають Україну проводити подальші "широкомасштабні, стійкі та незворотні реформи" у боротьбі з корупцією, у секторі безпеки та оборони, реформу децентралізації тощо.

"Ми схвалюємо значні реформи, які вже були проведені, та наполегливо рекомендуємо досягати подальшого прогресу відповідно до міжнародних зобов'язань та зобов'язань України", - наголошується в документі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Генсек НАТО Єнс Столтенберг постійно заявляє про підтримку України альянсом

Своєю чергою члени Альянсу запевнили, що продовжать підтримувати зусилля України у "протидії гібридній війні".

Союзники також схвалили співпрацю України і НАТО у сфері безпеки Чорноморського регіону.

Росія без права голосу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Росія не матиме впливу на рішення про вступ України до Альянсу.

"Кожна країна обирає свій шлях. Рішення, коли Україна стане членом НАТО, ухвалює сама Україна і 30 країн Альянсу. Росія не має тут права голосу", - заявив генсек Альянсу на брифінгу після саміту.

Коли настане час розгляду цього питання, Росія не зможе ветувати рішення про можливий вступ України до Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ зробив все для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

"Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Прийшов час, щоб наші партнери і союзники підтримали Україну конкретними діями і рішеннями", - заявив Зеленський у день саміту НАТО, цитує його Офіс президента.