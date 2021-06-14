Поява Протасевича перед пресою, саміт НАТО і новий уряд Ізраїлю. Теленовини ВВС
У випуску 14 червня:
- Росія як одна з найбільших загроз і реформування НАТО. Про що ще говорили на саміті Альянсу і чому не запросили Україну.
- Журналісти ВВС демонстративно залишили брифінг силовиків за участі Романа Протасевича у Білорусі, адже він був там не з власної волі.
- Ізраїль без Нетаньягу. Яким буде новий коаліційний уряд країни, де всім політикам доведеться йти на компроміси.
- Порятунок дельфіна. Туристи перенесли маленьку тварину із прісної води у море.
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