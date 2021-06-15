Байден розповів, коли Україна може стати членом НАТО

1 година тому

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Україна може розраховувати на вступ до НАТО після подолання корупції та виконання інших вимог. Про це заявив на пресконференції за підсумками саміту НАТО президент США Джо Байден.

"Залежить від того, чи буде вона відповідати критеріям. Вони досі повинні очиститися від корупції та відповідати іншим критеріям, щоб отримати План дій щодо членства. Водночас ми будемо робити все, щоб забезпечити Україні позицію, коли вона зможе продовжувати чинити опір російській агресії", - сказав Байден, відповідаючи на питання журналіста AFP.

Президент США додав, що рішення про членство України в НАТО залежить не від нього, а від всього альянсу.

Він нагадав про свою промову у Верховній Раді 2015 року, в якій підкреслив, що Україні для успіху потрібно позбутися корупції і впливу олігархів. Українські політики, які досягнуть цієї мети, увійдуть в історію як "батьки-засновники" держави, вважає Байден.

Водночас президент США заперечив, що вторгнення Росії до частини України назавжди виключає можливість вступу до НАТО.

На саміті НАТО 14 червня лідери Альянсу підтвердили, що Україна зможе стати його членом. Про це йдеться у декларації, ухваленій за підсумками саміту у Брюсселі.

"Підтримуємо рішення, ухвалене на Бухарестському саміті (2008 року. - Ред.), що Україна буде членом Альянсу з Планом дій щодо членства як частиною процесу; ми підтверджуємо всі елементи цього рішення", - йдеться в документі.

Таке формулювання щодо України вперше. Щодо Грузії таке формулювання звучить з 2018 року.

Зеленський обіцяє

14 червня в інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press Володимир Зеленський схвально відгукнувся про рішення саміту НАТО підтвердити перспективу членства України в Альянсі, повідомляє Офіс президента.

"Вдячні членам НАТО за таке цілком логічне рішення, яке повністю підтвердило рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року. Водночас у рішенні цьогорічного саміту відсутні конкретні часові межі наступних кроків у нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися", - зазначив Зеленський.

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Президент пообіцяв реформи в сфері безпеки та оборони, щоб Україна відповідала стандартам НАТО.

Водночас Зеленський вважає, що Україна протистоянням Росії вже вносить внесок в забезпечення євроатлантичної безпеки.

"Україна, не член НАТО, вже сьогодні вносить свою вагому частку в забезпечення євроатлантичної безпеки. Протистояння російській агресії на сході, під час якого, на жаль, продовжують гинути українські воїни, є нашим неоціненним внеском у безпеку всього євроатлантичного простору", - вважає президент України.

За його словами, Україна щодня доводить, що готова "бути в Альянсі більше, ніж більшість країн Європейського Союзу".

Зеленський пообіцяв, що знову і знову буде ставити питання про членство України в НАТО під час зустрічей з лідерами західних держав, зокрема, президентом США Джо Байденом.